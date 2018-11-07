Marmara'da hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken Kırklareli'nin kıyı ve İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Kırklareli'nin kıyı ve İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak öngörülürken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.
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