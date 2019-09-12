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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece ÇELİK-Jiyan ALPAN
12.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Marmara mercanları kurtuldu

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Marmara mercanları kurtuldu

Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği, Roche İlaç Türkiye ile birlikte Marmara Denizi’ndeki doğal yaşam ortamını koruyabilmek amacıyla “Denizler Yaşam Dolsun” projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Türkiye’de ilk kez mercan transplantasyonu (nakli) gerçekleşiyor. Bilimsel ayağı TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında Prens Adaları açıklarında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercanlar çoğaltma yoluyla Tavşan Adası (Neandros) açıklarına yüzde 90 başarı oranıyla taşındı. Dün Marmara Denizi’nde gerçekleşen basın toplantısında bir grup dalgıç Marmara Denizi’nde dalarak canlı yayında mercan çoğalttı.

KONTROLSÜZ ATILAN BİR AĞ YOK EDEBİLİR 

300 sarı ve kızıl mercanın yeni yaşam alanına taşındığı projenin bilimsel danışmanlığını yürüten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın projeyi anlattı: “Marmara Denizi’nde özel mercan toplulukları bulunuyor ve bunlar ekosistemin işleyişi üzerinde son derece önemli etkilere sahip. Deniz yüzey sıcaklıklarının artması, buna bağlı olarak deniz suyunun genişlemesi, aşırı avlanma, kirlilik ve istilacı türler gibi koşullar devam eder ve gerekli önlemleri almazsak, bu canlıları ve onlarla birlikte sualtı yaşamını tehlikeye atmış olacağız. Son 20 yılda Akdeniz’in en önemli habitatlarından biri olan ve Prens Adaları’ndaki mercan topluluklarının da dahil olduğu koralijen resiflerde %90 oranlarına varan toplu kayıplar yaşandı. Mercanların yok olmaları tür çeşitliliğinin azalması ve ciddi ölçüde habitat kaybı demek.”

Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Volkan Narcı en büyük tehlikenin yıkıcı denizcilik faaliyetleri olduğunu vurguladı ve tek tek ekilen mercanların bir denizcinin kontrolsüzce attığı ağ ile yok olabildiğine dikkat çekti. Narcı, “Mercan nakil operasyonunun yanı sıra, adalar çevresinden binlerce metrekare hayalet ağ çıkararak su altı dünyasının bu sessiz tehlikesine karşı mücadelemizi sürdürdük. Adalar çevresinde avlanma amaçlı kullanılan ve deniz dibindeki kayalıklara takılan ağlar, mercanlar da dahil pek çok deniz canlısının yaşamını tehdit ediyor” diye konuştu.

Marmara mercanları kurtuldu

BORAK DA DALDI

Mercan çoğaltan bir grup dalgıç arasında oyuncu Özge Borak da vardı. Borak dalmaya başladıktan sonra deniz altındaki büyülü dünyayla tanıştığını belirterek “Bu zenginliklerin korunması için elimden geleni yapmaya karar verdim” dedi.

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