Marmara mercanları kurtuldu
Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği, Roche İlaç Türkiye ile birlikte Marmara Denizi’ndeki doğal yaşam ortamını koruyabilmek amacıyla “Denizler Yaşam Dolsun” projesini hayata geçirdi.
Proje kapsamında Türkiye’de ilk kez mercan transplantasyonu (nakli) gerçekleşiyor. Bilimsel ayağı TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında Prens Adaları açıklarında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercanlar çoğaltma yoluyla Tavşan Adası (Neandros) açıklarına yüzde 90 başarı oranıyla taşındı. Dün Marmara Denizi’nde gerçekleşen basın toplantısında bir grup dalgıç Marmara Denizi’nde dalarak canlı yayında mercan çoğalttı.
KONTROLSÜZ ATILAN BİR AĞ YOK EDEBİLİR
300 sarı ve kızıl mercanın yeni yaşam alanına taşındığı projenin bilimsel danışmanlığını yürüten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın projeyi anlattı: “Marmara Denizi’nde özel mercan toplulukları bulunuyor ve bunlar ekosistemin işleyişi üzerinde son derece önemli etkilere sahip. Deniz yüzey sıcaklıklarının artması, buna bağlı olarak deniz suyunun genişlemesi, aşırı avlanma, kirlilik ve istilacı türler gibi koşullar devam eder ve gerekli önlemleri almazsak, bu canlıları ve onlarla birlikte sualtı yaşamını tehlikeye atmış olacağız. Son 20 yılda Akdeniz’in en önemli habitatlarından biri olan ve Prens Adaları’ndaki mercan topluluklarının da dahil olduğu koralijen resiflerde %90 oranlarına varan toplu kayıplar yaşandı. Mercanların yok olmaları tür çeşitliliğinin azalması ve ciddi ölçüde habitat kaybı demek.”
Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Volkan Narcı en büyük tehlikenin yıkıcı denizcilik faaliyetleri olduğunu vurguladı ve tek tek ekilen mercanların bir denizcinin kontrolsüzce attığı ağ ile yok olabildiğine dikkat çekti. Narcı, “Mercan nakil operasyonunun yanı sıra, adalar çevresinden binlerce metrekare hayalet ağ çıkararak su altı dünyasının bu sessiz tehlikesine karşı mücadelemizi sürdürdük. Adalar çevresinde avlanma amaçlı kullanılan ve deniz dibindeki kayalıklara takılan ağlar, mercanlar da dahil pek çok deniz canlısının yaşamını tehdit ediyor” diye konuştu.
BORAK DA DALDI
Mercan çoğaltan bir grup dalgıç arasında oyuncu Özge Borak da vardı. Borak dalmaya başladıktan sonra deniz altındaki büyülü dünyayla tanıştığını belirterek “Bu zenginliklerin korunması için elimden geleni yapmaya karar verdim” dedi.
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