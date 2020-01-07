Marmara için Meteoroloji'den sağanak uyarısı - Yarın hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin dışında), Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Erzurum çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir, Bursa, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 5°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 5°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 2°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 6°C

Çok bulutlu

İZMİR 6°C, 9°C

Çok bulutlu

MANİSA 4°C, 8°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; bu akşam saatlerinde Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 9°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN 7°C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 0°C, 2°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA 3°C, 4°C

Çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu

SİVAS 2°C, 4°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 0°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇORUM 3°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 8°C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT 5°C, 8°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 9°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KARS -9°C, -2°C

Çok bulutlu

MALATYA 2°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -6°C, 4°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT 4°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu