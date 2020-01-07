Marmara için Meteoroloji'den sağanak uyarısı - Yarın hava durumu nasıl olacak?
Yurtta devam eden kar ve sağanak yağış Türkiye'nin birçok ilinde zor anlara neden oldu. Adana ve Mersin'de şiddetli sağanak nedeniyle ulaşım adeta durma noktasına geldi. İstanbul ve Marmara'nın bazı illerinde ise fırtına ile beraber devam eden yağmur kentte yaşayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Yağışlar sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuna göre, çarşamba günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Peki, Yarın hava durumu nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, 8 Ocak il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin dışında), Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Erzurum çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir, Bursa, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -2°C, 5°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ -1°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 5°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 2°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 3°C, 6°C
Çok bulutlu
İZMİR 6°C, 9°C
Çok bulutlu
MANİSA 4°C, 8°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; bu akşam saatlerinde Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 9°C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MERSİN 7°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 5°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 0°C, 2°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
KONYA 3°C, 4°C
Çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu
SİVAS 2°C, 4°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 0°C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU 2°C, 4°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ÇORUM 3°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 8°C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TOKAT 5°C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 9°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
KARS -9°C, -2°C
Çok bulutlu
MALATYA 2°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -6°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP 5°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİİRT 4°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA 6°C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
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