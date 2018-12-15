Markette vahşet: Kız arkadaşa 44 bıçak
ANKARA’da Canoğul Y., markette çalışan kız arkadaşı Gülseren K.’yi, mesai arkadaşlarının gözleri önünde 44 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, önceki akşam Çankaya ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Canoğul Y., daha önce çalıştığı markete giderek kız arkadaşı Gülseren K.’nin yanına gitti. Burada, iddiaya göre, Canoğul Y. ile Gülseren K. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Canoğul Y., eline aldığı bıçakla tüm çalışanların gözleri önünde Gülseren K.’yi vücudunun 44 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Gülseren K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Teslim olan Canoğlu Y., ifadesinde cinayeti itiraf etti, “Kıskandığım için bıçakladım” dedi. Şüpheli, tutuklandı.
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