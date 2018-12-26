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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
26.12.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

Markette korku dolu anlar!

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Isparta’da silah doğrulttukları market görevlisine ürün okutturarak kasayı açtıran maskeli soyguncular, bin 430 TL parayı çalarak kayıplara karıştı. Yüzleri maskeli 2 şahıs, polisin güvenlik kameralarından yaptığı inceleme sonucunda yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 

Olay 18 Aralık günü Yenice Mahallesi’ndeki 112. Cadde üzerinde bulunan bir zincir markette saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzlerinde maske, ellerinde eldiven ve boyunlarında atkı bulunan Doğan Ç. (19) ve Uğur B. (19) isimli 2 şahıs marketin kapanış saatine yakın içeri girip mağazada bulunan 2 kadın kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları vermelerini istedi.

"Kasa açılmaz" deyince ürün alıp okutturarak kasayı açtırdı

Markette çalışan 2 kadın çalışanın kasanın açılmayacağını söylemesi üzerine şahıslardan biri ürün alarak cihaza okutmasını sağladıktan sonra kasayı açtırdı. Kasadaki bin 430 TL parayı alan şahıslar park ettikleri motosikletle olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerası incelemesi sonucu operasyonla yakalandılar

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şahısların kimliğini tespit ederek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şahıslardan biri Davraz diğeri de Dere Mahallesi'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde gerekli işlemleri tamamlanan Doğan Ç. ve Uğur B. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşif için 2 gün geldiler

Öte yandan, polisin yaptığı incelemelerde maskeli soyguncuların olaydan önce 2 gün boyunca markete keşif amaçlı geldikleri tespit edildi.

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