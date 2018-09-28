Market soygunundan yakalandı, karakolda ölü bulundu
KKTC’nin Girne kentinde maskeli market soygununda yakalanan zanlılardan Ahmet Sarıkılıç, tutuklu bulunduğu Girne emniyetinde ölü bulundu.
Soygun pazartesi günü kent merkezinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Bektaş marketin birikmiş hasılatı bankaya götüren Ali Güngörmüş’ün otomobili yol ortasında bir başka araç tarafından kesildi ve maskeli 3 kişi, Güngörmüş’ü çekiçle yaralayarak 220 bin lirayla kayıplara karıştı.
KADIN ZANLI SERBEST BIRAKILMIŞTI
Soygunun ardından polis, biri kadın 3 kişiyi tutukladı. Tutuklulardan üniversite yüksek lisans öğrencisi Sevgi Ünver, olayla ilgisi olmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından salıverildi. Mahkeme, yakalan erkek zanlılar Serkan Bilir ve Ahmet Sarıkılıç’ın poliste 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. İlk duruşmasında iş adamı olduğunu ve varlıklı biri olduğunu belirten Ahmet Sarıkılıç, tutuklu olduğu Girne emniyetinde kaldığı hücrede ölü bulundu.
Polis, Sarıkılıç’ın ölümüyle ilgili ayrı bir soruşturma başlattı.
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