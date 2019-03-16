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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / DHA
16.03.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Market soyanları mahalle sakini görüntüledi

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Market soyanları mahalle sakini görüntüledi

ESENYURT'ta iki ayrı marketten 11 bin liralık sigara çaldıkları ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Marketlerden birinde yapılan soygun mahalle sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Battalgazi ve Akçaburgaz Mahallelerinde bulunan iki ayrı market, 12 Mart'ta soyuldu. Marketlere kapılarını kırarak giren kişiler, içeride bulunan sigara kutularını çalarak ortadan kayboldu. Soygunlardan biri alarm sesiyle uyanan mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aynı gün 20 dakika arayla gerçekleşen market soygunlarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde yüzleri maskeli 5 kişinin, kapıları kırıp girdikleri marketlerden sigara çalarak olay yerinden araçla kaçtıklarını tespit etti. Yapılan incelemede iki marketten 11 bin lira değerinde sigara çalındığı belirlendi.

Görüntü incelemesinde şüphelilerin önce kaçtıkları aracın plakası, ardından aracın bir araç kiralama şirketinden kiralandığı ortaya çıkarıldı. GPRS kayıtlarına bakıldığında aracın hırsızlık anında marketlerin önünde sinyal verdiği saptandı. 

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Sürdürülen GPRS takibinde aracın Doğan Araslı Bulvarı üzerinde olduğu görüldü. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda aynı araç içinde Yunus G., Burak Y., Ekin U.B. Hasan E. gözaltına alındı.  Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan Muhammet H. Emre C.B. de yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelilerden Hasan E.'nin 12 hırsızlık ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, Ekin U.B.'nin çeşitli suçlardan 23 suç kaydı ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası, Emrecan B.'nin çeşitli suçlardan 13 suç kaydı ile 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, Yunus G.'nin çeşitli suçlardan 11 suç kaydı, Muhammet H.'nin çeşitli suçlardan 5 suç kaydı, Burak Y.'nin 1 suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.

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