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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/DHA
01.12.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Market soyan nişanlı çift yakalandı

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Market soyan nişanlı çift yakalandı

KONYA'da, elinde tüfekle markete girip, kasadaki 1555 lirayı alarak, kaçan Ali Osman Doğar (20) ve kendisine gözcülük eden nişanlısı Didem T. (18) polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ali Osman Doğar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Didem T. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Olay, çarşamba günü saat 20.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi Poligon Sokak'taki markette meydana geldi. Yüzünün bir kısmını boyunlukla kapatan kişi, elinde tüfekle markete girdi ardından da namluyu kadın kasiyere doğrultup, paraları vermesini istedi. Kasiyer Meryem Koçak da korkarak, kasadaki 1555 lirayı soyguncuya verdi. Başka para olup, olmadığını soran soyguncu, olmadığını anlayınca kasiyerden kasanın yanındaki poşetleri isteyip, hızla uzaklaştı.

Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Markette inceleme yapan polis, soyguncuya ait parmak izine rastlamadı. Marketin güvenlik kameralarının da kayıt yapmadığını belirleyen Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kameralar üzerinde çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışma sonrası önce şüphelinin kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. Ardından aracın Ali Osman Doğar'a ait olduğu saptandı. Polis, markete girip, paraları alan Doğar ile otomobilde bekleyip, gözcülük yapan nişanlısı Didem T.'yi  düzenlediği operasyonla yakaladı.  Gözaltına alınan şüphelilerden Doğar'ın, ifadesinde, borcunu ödeyebilmek için marketi bastığını öne sürdüğü öğrenildi. Nişanlı çift, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ali Osman Doğar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Didem T. de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

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