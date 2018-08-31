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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.08.2018 - 07:16, Son Güncelleme:

Market raflarında büyük oyun... Gramaja dikkat!

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Market raflarında büyük oyun... Gramaja dikkat!

Döviz kurunu bahane eden fırsatçılar, bu kez rafta gramaj oyununa başvurdu. Gramajı düşürüp fiyatı sabit tutan markalar, göz göre göre tüketiciyi kandırıyor. Ticaret Bakanlığı, piyasanın dengesini bozan fırsatçıların peşine düştü, cezalar yolda...

Döviz kurundaki yükselişi bahane eden fırsatçılar yine sahneye çıktı. Kimi elindeki ürünü stokluyor, kimi Türkiye'de üretilen ürünlere bile zam yapıyor, kimi ise gramaj oyunuyla vatandaşı kandırıyor.

GECE YARISI MESAİSİ

Birçok markette ve mağazada hafta sonundan bu yana etiketlere maliyetin üzerinde zam yapıldı. Mağaza çalışanları gece yarısı ellerindeki makinelerle etiket değiştirme telaşına düştü. Bazı uyanık şirketler ise fiyatlarını gramaj oyunuyla artırmaya başladı. Marketlerde hem raf fiyatları hem de ürün üzerindeki gramajlar değişti. Gramajını düşürdüğü üründe fiyatı sabit tutan markalar, bir yandan da gerçek fiyatı olmasına rağmen ürünün fiyatının üzerine indirim yazıp vatandaşı bir kez daha kandırma yoluna gitti. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

KÜSURAT ELE VERDİ

Türk halkının 100, 200, 250, 300, 500 ve 1000 gram olarak bildiği pek çok ürün 111, 225, 130, 40, 172, 960, 1440, 810 gibi küsuratlı gramajlarla satılmaya başlandı. Gramaj oyunu, özellikle kuruyemiş, deterjan, çikolata ve şarküteri ürünlerinde göze çarpıyor.

YASAL SUÇ İŞLİYORLAR

Sabah Gazetesi'nden Pınar Çelik'in haberine göre; Tüketicileri Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Şükran Eroğlu ise vatandaşın resmen kandırıldığını, bunun yasa önünde suç olduğunu belirterek, "Bir gramaj azaltma ya da zam varsa müşterinin bu konuda bilgilendirilmesi yasal zorunluluk. Gizli zam yapmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

KASAP BİLE STOK YAPIYOR

Fırsatçılar gıda ürünlerini stoklayarak daha fazla para kazanma yarışına girmiş durumda. Kırmızı et arzının arttığı Kurban Bayramı sonrasında bile birçok kasap, reyonlarına et koymuyor.

MÜŞTERİYİ KANDIRIYORLAR

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, markaların kur nedeniyle yüzde 10-30 arasında değişen zam geçişini rafa yansıttığını söyledi. "Ürün 80 gramken fiyatı artırmamak adına gramajı düşüren firmalar var. Ama bu şekilde müşteriyi kandırıyorlar. Bunu yapan firmaları uyardık, standardı bozmayın dedik" diyen Altunbilek, eylülde her şeyin dengeye oturacağını kaydetti.

SPEKÜLATÖRLERE SIKI TAKIP GELİYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da dün yazılı bir açıklama yaparak fırsatçılara göz açtırmayacaklarını açıkladı. Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlarını anlık takip ederek engelleyici tedbirler alınacağını vurguladı. Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgilere göre bakanlık, Rekabet Kurumu, tüketiciyi koruma kurumları, sanayi ve ticaret odaları ve Alo 174'e gelen tüketici şikâyetlerini de dahil edeceği bir denetim sistemi kuracak. Özellikle son tüketici fiyatlarıyla mevcut ürünün içeriğinin fiyatıyla uyumu karşılaştırılacak. Haksız kazanç sağladığı belirlenen esnaf ve firmalara ciddi cezalar kesilecek.

 

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