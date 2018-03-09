Marina’nın yüzüne kimyasal madde atan sanığın tahliye talebine ret

Gürcistan’dayken bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Marina Lakvekheliani, 1999 yılında Türkiye’ye geldi ve 2015’te de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. İddiaya göre, Eskişehir’de İbrahim Can ile tanışıp ilişki yaşayan Lakvekheliani bir yıl sonra ayrılmaya karar verdi. Kadının ayrılık kararına karşı çıkan İbrahim Can, geçen 18 Kasım’da Marina Lakvekheliani’nin yüzüne kimyasal madde döküp kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Lakvekheliani, hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Polis tarafından yakalanan İbrahim Can, mahkemece tutuklandı. İbrahim Can hakkında ’yaralama’ suçundan Eskişehir 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bugün yapılan dördüncü duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Can ile kendisinden şikâyetçi olan Marina Lakvekheliani ve avukatlar katıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de Lakvekheliani’ye destek için duruşmayı izledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen kafe sahibi Zafer Aydın, Marina Lakvekheliani’nin iş yerinin yakınındaki apartmanda oturduğunu söyleyerek, "Marina’nın yüzüne bir şey atıldığını görmedim. Ancak olay günü Marina kafeye geldi, yüzüne bir şey atılmıştı. Yüzü yandığı için su getirerek yüzünü yıkamasına yardım ettim" dedi.

Tutuklu sanık İbrahim Can ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Mahkeme hâkimi, Marina Lakvekheliani’nin yüzüne atılan kimyasal maddenin ne olduğunun belirlenmesi ve vücuda verdiği zararın tespiti için istenilen raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Nisan’a erteledi.