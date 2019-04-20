Mardin'deki FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Mardin merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunarak gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mardin, Ankara, Konya, Ağrı, Tokat, Manisa, Elazığ, İstanbul, Karaman, Denizli, Bilecik ve Hatay'da 10 Nisan'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda teğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerindeki 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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