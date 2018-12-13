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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN (DHA)
13.12.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Mardin’de öğrenci servisi sağanak yüzünden yolda oluşan gölette kaldı

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Mardin’de öğrenci servisi sağanak yüzünden yolda oluşan gölette kaldı

MARDİN ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden şiddetli yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ömerli-Mardin karayolunda oluşan gölette kalan servis minibüsü ve 6 öğrenci itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün akşam başlayan ve bugün sabah saatlerinde de devam eden sağanak, Mardin ve ilçelerinde hayatı felç etti. Can kaybının yaşanmadığı sel suları nedeniyle Kızıltepe, Mazıdağı ve merkez Artuklu ilçesinde bazı evler su altında kaldı. Merkeze Bağlı Ortaköy ve Gökçe beldelerinde de çok sayıda ev sel suları altında kaldı, belde merkezinde sel sularından göletler oluştu. Su baskınından sonra belediye ekiplerinin müdahale ettiği bazı evlerdeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Mardin’de öğrenci servisi sağanak yüzünden yolda oluşan gölette kaldı
Sel sularına kapılan bazı araçlar sürüklenirken, birçok araç da mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar traktör ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Ortaköy beldesinde yeni yapılan altyapı tamamen kullanılamaz hale gelirken, asfalt yollar çöktü. Sel sularına kapılan birçok hayvan, telef olurken çiftçilerin ekinleri de zarar gördü.

Mardin’de öğrenci servisi sağanak yüzünden yolda oluşan gölette kaldı
Ömerli ilçesi ile Mardin karayolunun 2'nci kilometresinde bulunan Sivritepe yolu sapağında da aşırı yağış sonucu oluşan gölette kalan öğrenci servisi ve içindeki 6 öğrenci, itfaiye ekiplerinin çekme halatıyla kurtarıldı. 

 

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