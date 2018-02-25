Marangoza ‘FETÖ gözaltısı’ tazminatı

TUZLA’da bir mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan Mustafa Ocakdan firma tarafından, montaj işi için

Kamerun’a gönderildi.



MONTAJ 4 GÜN SÜRDÜ



Ocakdan, Gaundere bölgesinde bulunan FETÖ’yle ilişkili olduğu belirlenen okulda kendisini müdür olarak tanıtan Zafer Kaplan ile tanıştı. Montaj işi 4 gün sürdü. Ocakdan dönüş hazırlığı yaparken Kaplan’ın da Türkiye’ye döneceğini öğrendi. İkili, aynı uçakla 17 Ağustos 2016’da İstanbul’a dönüş yaptı. FETÖ soruşturması kapsamında Kaplan ve Ocakdan gözaltına alındı.

HÂKİM SERBEST BIRAKTI

Ocakdan, dokuz gün gözaltında kaldıktan sonra 26 Ağustos’ta adli kontrolle serbest bırakıldı. Ocakdan hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI



Bu karar sonrası Ocakdan, “haksız yere gözaltına alındığı, çevresindeki insanlardan vebalı muamelesi gördüğü” gerekçesi ile avukatı Osman Taşdemir aracılığı ile dava açtı. 450 TL maddi, 30 bin TL de manevi tazminat talep edildi. İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Ocakdan’a 450 TL maddi 1000 TL de manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Avukat Taşdemir, FETÖ soruşturması geçirdiği halde takipsizlik alan kişilerin kazandığı ilk tazminat kararlarından biri olduğunu öne sürdü.