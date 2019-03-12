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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.03.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Mansur Yavaş, hakkındaki iddiaları yanıtladı

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Mansur Yavaş, hakkındaki iddiaları yanıtladı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, hakkındaki "sahte senet" iddialarına ilişkin, "Rakibimizin can simidi gibi sarıldığı bu şahıs, resmi evrakta sahtecilik, şantaj suçlarından hapis cezası almış bir suçludur. Yani burada asıl mağdur benim." dedi.

Yavaş, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Ankara seçmeninden gördükleri büyük ilgi ve anketlere yansıyan fark nedeniyle seçmen nezdindeki itibarının zedelenmeye çalışıldığını iddia etti.

Bu kapsamda, "Makedon olduğu, belediye başkanı seçildiğinde radikal örgütlere destek vereceği, taksicilerin Kızılay'a sokulmayacağı, belediye çalışanlarının işten çıkarılacağı gibi yalanların" dile getirildiğini belirten Yavaş, yeni bir algı operasyonuna girildiğini savundu.

Türkiye'de şeffaflık beyannamesini imzalayan ilk belediye başkanı olduğunu, mal beyanını açıkladığını hatırlatan Yavaş, "1994'ten beri kamu görevi yapan rakibimin mal beyanında bulunmasını istemem, şu anda içinde bulunduğumuz iftira kampanyasına sebep olmuştur. Mal beyanından kaçmak için sığınılan bu yöntem asla bu talebimizden geri adım attırmayacaktır." diye konuştu.

Hakkında yürütülen bu kampanyayla ilgili Yargıtayın onayladığı hakkında herhangi bir ceza davasının bulunmadığını belirten Yavaş, "Şahsın bana verdiği sahte senetten dolayı, icra mahkemesinde verilen bir tazminat kararı vardır. Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvurumuz üzerine ihtiyati tedbir yoluyla bu tazminatın ödenmesini durdurmuştur. Israrla 'mahkum oldu' dediği kararlar infaz edilmemiştir." dedi.

Sahteliği iddia edilen senetle ilgili savcılığın hazırladığı iddianameden bölümler okuyan Yavaş, davalı olduğu Necmettin Kesgin'in sahte senet, şantaj, gizlice görüntü ve ses almaktan 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

"Yargıdan kaçmak için siyasileri avuçlarının içine alan bir sahteciyi ve o sahteciden medet uman siyasetçileri de ilk defa gördük." ifadesini kullanan Yavaş, basın mensuplarına dağıttığı dosyalarda Necmettin Kesgin'in ahlak seviyesinin nerelere vardığının görüldüğünü ileri sürdü.

Yavaş'a açıklaması sırasında Avukatı Bülent Yücetürk, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk de eşlik etti.

Kesgin'in avukatından açıklama

Yavaş'ın yönelttiği suçlamalar üzerine Necmettin Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz da bir açıklama yaptı. Ilgaz, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:
"Mansur Yavaş'ın basın toplantısında müvekkilim Necmettin Kesgin ile ilgili yaptığı açıklamalar tamamen gerçeklerin çarpıtılmasından ibarettir. Mansur Yavaş ile karşılıklı olarak hukuki belgeler üzerinden kamuoyu huzurunda tartışmaya hazırım. Güç ve nüfuz baskısı altında yıllarca müvekkilim mağduriyet yaşamıştır. Basın toplantısında soru almayan Mansur Yavaş bakalım bizim soracağımız sorular karşısında cevap verebilecek mi?"

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