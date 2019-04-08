Mansur Yavaş bugün mazbatasını alacak
Yüksek Seçim Kurulu’nun Ankara seçimine ilişkin 13 ilçenin yeniden sayım talebini reddetmesinin ardından CHP’li Mansur Yavaş’a mazbata yolu açıldı.
YSK’dan alınan bilgiye göre Ankara’da 12 ilçeye dönük itirazlar sonuca etkili olmayacağı için Yavaş’ın mazbatasının verilmesi uygun görüldü. Mansur Yavaş’ın basın biriminden yapılan açıklamaya göre Yavaş’ın bugün saat 11.00’de mazbatasını alacağı bildirildi. Açıklamada, Yavaş’ın daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geçerek devir teslim törenine katılacağı, ardından Anıtkabir’i ziyaret edeceği belirtildi.
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