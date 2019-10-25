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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
25.10.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Manisa'daki 'fay hattında' önemli inceleme

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Manisa'daki 'fay hattında' önemli inceleme

MANİSA Valiliği ve Şehzadeler Belediyesi, 35 kilometrelik Manisa fayının gelecek yıllarda üreteceği depremleri araştırmak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında fayın geçtiği Turgut Özal Mahallesi'nde, 30 metre uzunluğunda, 4 metre derinlik ve genişliğinde hendek açıldı. DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yapacakları çalışmaların olası bir afet sonrası alınması gereken önlemler için yetkili kurumlara ışık tutacağını söyledi.

Son yıllarda artan depremler, şehirlerdeki çalışmaları da hızlandırdı. Manisa Valiliği ve Şehzadeler Belediyesi, 35 kilometrelik Manisa fayının gelecek yıllarda üreteceği depremleri araştırmak için DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Protokol kapsamında çalışmalara başlayan DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve ekibi, Manisa fayının bir bölümünün bulunduğu Turgut Özal Mahallesi'nde hendek açtı.

30 metre uzunluğunda, 4 metre derinliğinde ve genişliğindeki hendek içerisinde, fayın geçmişte ürettiği depremler araştırılacak.

Prof. Dr. Sözbilir, öncelikle faylarda paleosismoloji denilen hendek tabanlı çalışma yapmak için fayı 1/5 bin ölçeğinde haritalandıracaklarını, bunun için de doğada dolaşarak, nerede başladığını nerede bittiğini bulmaya çalıştıklarını açıkladı.

Diri fayları belirleyip, çizdiklerini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Manisa fayının uzunluğu 35 kilometre. 35 kilometre boyunca dağın içerisinde önce dolaşıyoruz. Fay zonu boyunca dolaşıyoruz.

En iyi uygun yeri buluyoruz ve hendek kazıyoruz. Kazının ardından kepçe izlerini yok edecek şekilde çalışma yapılıyor, ardından karelajlama dediğimiz yöntemle, ip ve çivilerle belli ölçekte karelajlıyoruz.

Bu yöntemle hendekteki tüm görüntüleri kağıtlara geçiriyoruz. Buranın çizimini yapıyoruz. Fayın nereden geçtiğini araştırıyoruz" dedi.

'OLASI BİR AFET ÖNCEDEN BİLİNECEK'

Yaptıkları çalışmaların, afet öncesi ile afet zararını önleme ve azaltmak için ilgili kurumlara gerekli bilgileri vereceğini ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin Manisa fayı 7 büyüklüğünde bir deprem ürettiğinde, burada nasıl bir yıkım gerçekleşecek, hangi binalar devre dışı kalacak, hangi yollar devre dışı kalacak? Bunları önceden bilmek ve afeti yönetmek için bu çalışmaları yapıyoruz.

Beş aylık bir çalışma. Sadece Manisa fayının haritalandırılması için yapılan bir çalışma. Manisa fayı üzerinde 4-5 hendek açılacak. Manisa fayının ürettiği depremler ortaya çıkacak. Bu afet yönetim anlamındaki ilk çalışmalardan biri."

Yukarı Çobanisa Mahallesi'nde Manisa fayının açık halinin görüldüğünü de kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Manisa fayının devamını burada görüyoruz. Fayların bir sürü verisi var. Bıçak kesilmiş gibi olması, çiziklerin olması lazım.

Çatlakların olması lazım. Baktığınız zaman parçalarını görüyorsunuz. Çalışmalar öncelikle fayı tanımlamak için yapılıyor. Fayın ürettiği depremleri bulmaya çalışıyoruz.

Deprem üretme aralıklarını bulduğumuzda fay geçmişte kaç yılda bir deprem üretmiş, gelecekte deprem tehlikesi nedir gibi sorulara yanıt da bulacağız. Böylece kent ölçeğinde deprem senaryoları hazırlanacak" diye konuştu.

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