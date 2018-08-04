Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 41 yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
Kocaeli'den Denizli'ye giden Yusuf Çimtay'ın kullandığı 35 PK 136 plakalı yolcu otobüsü, Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yolculardan Serpil Kuran (45) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 41 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fadime Demirtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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