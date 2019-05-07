Manisa'da oruç saat kaçta açılacak? 7 Mayıs tarihli il il iftar saatleri
Tüm Türkiye gibi Ege Bölgesi’nde yer alan Manisa’da ikamet eden vatandaşların da iftar hazırlıkları başladı. 2019 Ramazan ayının ikinci iftarını yapacak olan Manisalılar, bu yılın imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, Manisa’da iftar bugün saat kaçta yapılacak? İşte, Ege ve diğer bölgelerde yer alan şehirlerin iftar saatleri…
Bugün, 29 gün sürecek olan Ramazan ayının ikinci gününe uyanan Manisalıların gözü kulağı ezan saatinde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bu yılın imsakiye takvimi ile sahur ve iftar saatleri paylaşıldı. Buna göre, iftar sofrasına en erken Türkiye’nin en doğusundaki vatandaşlar oturacak. Peki, Manisa’da iftar saat kaçta yapılacak?
Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Manisa iftar saatini ve diğer şehirlerde iftara kaç saat kaldığını görüntüleyebilirsiniz.
MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:26
|06:01
|13:12
|17:01
|20:13
|21:42*
|2
|07.05.2019
|04:24
|06:00
|13:12
|17:01
|20:14
|21:43
|3
|08.05.2019
|04:23
|05:59
|13:12
|17:01
|20:15
|21:44
|4
|09.05.2019
|04:21
|05:58
|13:12
|17:02
|20:16
|21:46
|5
|10.05.2019
|04:20
|05:57
|13:12
|17:02
|20:17
|21:47
|6
|11.05.2019
|04:18
|05:56
|13:12
|17:02
|20:18
|21:48
|7
|12.05.2019
|04:17
|05:55
|13:12
|17:02
|20:19
|21:50
|8
|13.05.2019
|04:15
|05:54
|13:12
|17:02
|20:19
|21:51
|9
|14.05.2019
|04:14
|05:53
|13:12
|17:03
|20:20
|21:52
|10
|15.05.2019
|04:13
|05:52
|13:12
|17:03
|20:21
|21:54
Yorumları Göster
Yorumları Gizle