Manisa'da korkunç saldırı! Kapıyı açmaya gitti, öldürüldü...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriManisa'da korkunç saldırı! Kapıyı açmaya gitti, öldürüldü...
GeriGündem Manisa'da korkunç saldırı! Kapıyı açmaya gitti, öldürüldü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
01.11.2018 - 06:06, Son Güncelleme:

Manisa'da korkunç saldırı! Kapıyı açmaya gitti, öldürüldü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa'da korkunç saldırı! Kapıyı açmaya gitti, öldürüldü...

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde baba ve oğlunun hedef alındığı korkunç bir saldırı gerçekleştirildi. Dün evinin kapısı çalınan baba Halil Çelik, kapıyı açmaya gitti. Ancak açar açmaz silahlı saldırıya uğradı. Sesleri duyan oğlu Ramazan Çelik de dışarıya koştu. Ancak saldırganlar ona da ateş etti. Tüm müdahalelere rağmen baba Halil Çelik hayatını kaybederken, oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kula İlçesi Zaferiye Mahallesi'ndeki Halil Çelik’e ait evde meydana geldi. Oğlu Ramazan Çelik (30) ile birlikte aynı evde yaşayan baba Halil Çelik’in (57) kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce evin kapısı çalındı.

KAPIYI AÇTI, VURULDU

Baba Halil Çelik, kapıyı açmasının ardından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan oğul Ramazan Çelik’e (30) de, aynı kişi ve ya kişilerce silahla ateş edildi. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

BABA KURTARILAMADI, OĞLU AĞIR YARALI

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, saldırıya uğrayan baba ve oğula ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına baba Halil Çelik (57) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğul Ramazan Çelik (30) ise ilk müdahaleleri yapılmasının ardından ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Başsavcılık açıkladı: Parçalayıp yok ettiler

Mahkeme: Ata’ya hakarete cezada alt sınır uygulanamaz

Sigara paketindeki fotoğrafa tazminat davasında karar çıktı: Benziyor ama o değil

O rektöre, AK Parti’den de itiraz geldi