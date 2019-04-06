Manisa'da feci kaza! Görenler olay yerine koştu
Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde devrilen taş yüklü traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Damperine kaya parçaları yüklediği traktörüyle toprak yolda rampa çıkan İsmail Aydın(76), direksiyon kontrolünü kaybetti.
Geriye kayıp, önü havaya kalkan traktör, devrildi. Kazada, traktörün altında kalan evli ve 3 çocuk babası çiftçi İsmail Aydın öldü. Aydın'ın cesedi, Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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