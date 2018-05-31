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    Manisa dünyaya tanıtacak

    DHA
    31.05.2018 - 22:34 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın bugünkü yeşil görünümüne kavuşmasının mimarı olan ve ‘Manisa Tarzanı’ olarak anılan Ahmet Bedevi, ölümünün 55’inci yılında Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.

    Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13. Manisa Tarzanı Çevre Günleri kapsamında düzenlenen programa TEMA, AKUT, Yeşilay, dağcılar, bisikletçiler ve Tarzan'ın yakın arkadaşları da katıldı. Manisa Tarzanı konusunda çalışmalar yaptığını kaydeden emekli diplomat ve çevreci Metin Erdoğan, bununla ilgili önümüzdeki aylarda "4 Efsane Çevreci" kitabını çıkaracağını söyledi.

    Manisa dünyaya tanıtacak

    60 BİN AĞAÇ DİKTİ

    Erdoğan şöyle konuştu: “Dünya çapındaki çevrecileri inceledim ve gururla tespit ettim ki dünyanın en kıymetli 4 çevrecisi bu topraklardan çıkmış. Birincisi dünyanın ilk çevreci devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür. İkincisi Bodrum'u dünyaya tanıtan Halikarnas Balıkçısı'dır. Üçüncüsü Allah uzun ömür versin 96 yaşındaki Hayrettin Karaca. Biz ona 'Toprak Dede' diyoruz. Ama en önemlisi şu topraklardan çıkmış, burada yaşamış, 40 yıl boyunca en az 60 bin ağaç dikmiş Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'dir. Biz onu rahmetle ve minnetle anıyoruz. Dikkatli bir ifadeyle söyleyeyim; dünyanın bilinen ilk çevreci insanıdır. 4 yıldır bu konuda araştırma yapıyorum. Tarzan'dan daha ileride bir çevreci insan görmedim. Birleşmiş Milletler'in Dünya Çevre Konferansı var. Bunun merkezi Nairobi'dir, Kenya'dır. BM nezdinde Tarzan'ı tanıtmamız lazım. Manisalı Tarzan seven arkadaşlarımızın, dostlarımızın, büyüklerimizin desteğiyle biz bir adım daha ileri atmış olacağız ve Tarzan'ı BM nezdinde yani bütün dünyada tanıtmış olacağız. Bunu bir görev olarak üstleniyorum.”

    Manisa dünyaya tanıtacak

    İSTİKLAL MADALYALI

    Ahmet Bedevi (nüfus kaydındaki adıyla Ahmeddin Carlak), 1899'da Bağdat'ta doğdu. Kurtuluş Savaşı'na katıldı ve 4.5 yıl boyunca gösterdiği başarı ve yararlılıklardan dolayı kırmızı şeritli İstiklal Madalyası'na layık görüldü. Cumhuriyet ilan edildikten birkaç yıl sonra Manisa'ya yerleşti ve Spil Dağı'nda Topkale adıyla anılan dağlık yörede kendine bir kulübe yaparak yaşamını orada sürdürmeye başladı. İlginç yaşamıyla bir anda Manisa'nın simgesi haline geldi. 1924'ten sonra saçını ve sakalını kesmeyen, üzerine sadece bir şort giyen Bedevi, bu tarzıyla ve doğayla uyumlu yaşamı nedeniyle Tarzan'a benzetildi ve 'Manisa Tarzanı' olarak anılmaya başlandı. 1963 yılında vefat etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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