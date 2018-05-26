Manipülasyon kaynağını biliyoruz işbirlikçiler de başaramayacak

“Herkes bilsin ki 2008’de 2009’da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye’yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD’de meydana gelen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği malum ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir. Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi birtakım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nereden geldiğini de biliyoruz ama ne yaparsa yapsınlar, hangi oyunun içine girerse girsinler, içerideki işbirlikçilerine de söylüyorum, başaramayacaksınız, geçmişte de başaramadınız, şimdi de başaramayacaksınız.”



İzmirlilerin “Yaparsa yine AK Parti yapar” diyerek 24 Haziran sabahını iple çektiğini hissettiğini aktaran Yıldırım, “Yüreğinizdeki coşku hiç eksilmesin değerli kardeşlerim. İzmir Ege’nin incisi Türkiye’nin gözbebeğidir. İzmir’i ihmal eden Türkiye’yi ihmal etmiş olur” dedi.



ALAÇATI’YA EKREM PAKDEMİRLİ HAVALİMANI

Yıldırım, İzmir’i Türkiye’nin kalkınmasının öncüsü bir şehir olarak gördüklerini, İzmir’in mutlaka hak ettiği yere geleceğini dile getirdi, şunları söyledi:



“Biz buralara, bugünlere boş vaatlerle gelmedik. Hayal tacirliği ile gelmedik. Biz buraya samimiyetle çalışarak, üreterek milletimizin gönlüne girerek geldik. AK Parti İzmir adayları genç, dinamik. Bu ekiple İzmir’i şaha kaldırmayı hedefledik. İzmir Adnan Menderes Havalimanı artık yetmiyor. Apronları büyüteceğiz ve park sayısını 37’den 60’a çıkaracağız. İkinci pist için fizibilite çalışmalarını başlatıyoruz. ‘Alaçatı’ya yeni bir havalimanı yapacağız’ dedik, ihalesini yaptık ve 2 yıl içinde Alaçatı Havalimanı’nı açıyoruz, adını da koyduk, Ekrem Pakdemirli Havalimanı. Türkiye’de ekonomi iyiye gitmiyorsa, neden bilinen bankalardan birine 3 milyar 200 milyon dolar ödeyerek birisi geliyor? Türkiye gerek yerli gerek küresel yatırımcılar için cazibe merkezi ve güvenli liman olmaya devam ediyor.”