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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Manchester CIty hayalleri gerçek oldu

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
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Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
Manchester CIty hayalleri gerçek oldu

Hakan Kudin (15) 1. Amatör Lig’de yer alan Terazidere Spor Kulübü’nde kaleci. Yunus Mızrak (14) ise Süper Amatör Lig’de bulunan Selimiyespor’da oynuyor.

Bu iki genç, Haziran ayında İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City’nin sponsoru Qnet tarafından kulüp adına açılan kamp programına katılmak için başvuruda bulundu. Binlerce başvurunun içinden seçilen iki sporcu Temmuz’da İngiltere’ye giderek 15 gün boyunca hem İngilizce öğrendi hem de tüm dünyadan gelen 80 futbolcu ile birlikte futbollarını geliştirme fırsatı buldu. Babası bir ayakkabı fabrikasında işçi olarak çalışan Hakan Kudin’in en büyük hayali büyük kulüplerin altyapılarına girmeye hak kazanmak. Yunus Mızrak ise hem kendisi hem de ailesi için futbolu büyük bir şans olarak görüyor. Başakşehir Futbol Kulübü ya da Trabzonspor’un altyapısına girmek isteyen Mızrak, ”Manchester City’nin kampından haberim yoktu. Kulüp babama söylemiş. Başvurduk. Gidebileceğime inanmıyordum. Mülakata çağırdıklarına inanamadım. İki kez mülakat yaptık. Seçildiğimi öğrendiğimde çok sevindim ama tek endişem uçaktı. Hiç uçağa binmemiştim. Havaalanında ne yapacağımı bilmiyordum. Hakan daha önce bir kez uçağa binmiş. Kendimi ona bıraktım” dedi.

Manchester CIty hayalleri gerçek oldu

‘DOLANDIRICI SANDIM’

İngiltere’de kısa sürede çok şey öğrendiğini söyleyen Hakan Kudin ise şöyle konuştu: “İki haftada gördüğüm eğitimi Türkiye’de iki senede görmedim. Bizim antrenmanlara göre çok farklıydı. Full kondisyon üzerine çalıştırdılar. Sosyal medyada görüp başvurdum. Üç hafta sonra döndüler. Önce dolandırıcı olduklarını düşündüm. İnanamadım. Annem ve babam da benim gibi düşündü. Daha sonra ofislerine çağırdılar. O zaman ikna oldum. Anneme yalvardım yakardım zor ikna ettim beni mülakata götürmesi için. Hayat hikayem mülakatta ilgilerini çekti. Bana ilk mülakatta ‘İngilizce bilmiyorsun, nasıl anlaşacaksın?’ diye bir soru sordular. Küçükken bana annem ve babam çalışmak zorunda olduğu için anneannem bakıyordu. Ama anneannem duyma engelliydi. Onunla büyüdüğüm için işaret dilini öğrendim. Anneannem duymadığı ve anahtarım olmadığı için dışarı çıkmaya korkuyordum. Ancak haftasonları futbol oynayabiliyordum. Hafta içi oynayamadığım için o iki günde 13-14 saat top oynardım. Futbol aşkım öyle başladı.”

 

ÖNCE ANTRENMAN SONRA İNGİLİZCE

Manchester City eğitimlerinde Türk bir antrenörle çalışan ikili bunu çok büyük bir şans olduğunu söylüyor. Yunus Mızrak, “Kendimizi ifade etmekte sorun yaşamadık. Her sabah 6’da kalkıyorduk. Kahvaltıdan sonra antrenmanımız oluyordu. Sonra İngilizce dersi ve tekrar antrenman vardı. Akşam 8’e kadar programımız böyleydi”.

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
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