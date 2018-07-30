Maltepe’deki linç için denetimli serbestlik
İSTANBUL Maltepe’de iki çocuğu kaçırmaya kalkıştığı iddiası ile linç girişiminde bulunulan ve polis merkezinde fenalaşıp, ambulansta ölen G.B.’nin (38) ölümüyle ilgili soruşturmada 3 kişi serbest bırakıldı.
Maltepe Bağlarbaşı mahallesi Bağdat caddesinde tatlıcı dükkanı olan Kenan Bozkurt’un 6.5 yaşındaki engelli kızı ve 2 yaşındaki oğlu perşembe akşamı dükkanın önünde oynadıkları sırada yanlarına G.B. geldi. G.B. çocukları iddiaya göre götürmek istedi. Bunu gören anne çığlık atınca, toplanan 250 kişi G.B.’yi linç etmek istedi. Polisin kalabalığın elinden güçlükle alabildiği şüphelinin, götürüldüğü hastanede tedaviyi kabul etmediği öne sürüldü. Daha sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezine götürülen G.B. fenalaşınca ambulansa bindirildi ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Temizlik görevlisi A.K.B., E.I. ve A.T. gözaltına alındı. A.T. savcılık tarafından serbest bırakılırken, A.K.B. ve E.İ. ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrolle bırakıldı.
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