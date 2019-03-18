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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
18.03.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Maltepe'de güzergah değiştiren minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

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Maltepe'de güzergah değiştiren minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

İstanbul Maltepe'de trafiğe takılmamak için güzergahını değiştiren yolcu minibüsü kazaya neden oldu. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Küçükyalı Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'ta meydana geldi. Trafiğe takılmamak için güzergah değiştiren 34 M 2354 plakalı yolcu minibüsü, 34 GY 4883 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada minibüsteki 2 yolcu ve otomobildeki yaşlı bir kadın yaralandı.

Kaza nedeniyle sokakta kısa süreli bir panik yaşandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sokak araç trafiğine kapatıldı. Bölgede oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Yahya Cebeci, "Normal yolda gidiyordum. Minibüs bana çarptı, savurdu. Kendi güzergahı olmayan yerden geldi. Annem yaralandı. Minibüste bulunan 2 kadın da yaralandı. Burada sürekli aynı kazalar yaşanıyor. Önlem alınsa bu kazalar yaşanmaz" dedi.

Maltepede güzergah değiştiren minibüs kaza yaptı: 3 yaralı
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yolcu minibüsünün, seyir halindeki bir otomobile çarptıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarparak durduğu görülüyor.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Maltepede güzergah değiştiren minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

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