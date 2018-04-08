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    Maltepe Belediyesi'nde çatlak

    Fatma AKSU
    08.04.2018 - 01:30 | Son Güncelleme:

    MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın 2017 Faaliyet Raporu’nu sunacağı belediye meclisi toplantısına, aralarının açık olduğu konuşulan Birinci Meclis Başkanvekili Ziya Hayırlıoğlu ile İkinci Meclis Başkanvekili Hasan Gökkaya sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadı.

    Faaliyet raporu bu nedenle meclisten geçemedi. Toplantı ‘olağanüstü’ gündemle 10 Nisan’a ertelendi. Belediye birinci ve ikinci başkanvekilleri bu toplantıya da katılmazsa belediye meclisi, birinci ve ikinci başkanvekili seçimi yapacak. Meclis bunun ardından 2017 Denetim Komisyonu Raporu ile 2017 Faaliyet Raporu’nu görüşecek. Faaliyet raporu meclisten onay alamazsa, Ali Kılıç’ın başkanlığı tehlikeye girecek. Belediye Kanunu’na göre belediye başkanlığınca meclise sunulan önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla tutanak mülki idare amirine gönderiliyor. Vali de dosyayı Danıştay’a iletiyor. Yetersizlik kararı Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı başkanlıktan düşüyor. 

    Etiketler: Maltepe Belediyesi' , istanbul , gazetehaberleri , gündem
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