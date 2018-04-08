Maltepe Belediyesi'nde çatlak

Faaliyet raporu bu nedenle meclisten geçemedi. Toplantı ‘olağanüstü’ gündemle 10 Nisan’a ertelendi. Belediye birinci ve ikinci başkanvekilleri bu toplantıya da katılmazsa belediye meclisi, birinci ve ikinci başkanvekili seçimi yapacak. Meclis bunun ardından 2017 Denetim Komisyonu Raporu ile 2017 Faaliyet Raporu’nu görüşecek. Faaliyet raporu meclisten onay alamazsa, Ali Kılıç’ın başkanlığı tehlikeye girecek. Belediye Kanunu’na göre belediye başkanlığınca meclise sunulan önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla tutanak mülki idare amirine gönderiliyor. Vali de dosyayı Danıştay’a iletiyor. Yetersizlik kararı Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı başkanlıktan düşüyor.