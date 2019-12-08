Malatya’ya prefabrik üssü

192 ülkenin Kızılay ve Kızılhaç temsilcileri 4 yılda bir yapılan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu (IFRC) Genel Kurulu için Cenevre kentinde buluştu. Genel kurulda 2030 stratejisine dair hedefler belirlendi. IFRC Başkan Yardımcısı ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık Cenevre’deki faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“IFRC kapsamındaki bazı ulusal dernekler kaynak sıkıntısı yaşarken, Türk Kızılay’ı kendi sürdürebilir finansman modelini örnek teşkil edebilmesi için diğer ortaklarına tanıttı. Selçuklulardan bu yana gelen kadim bir vakıf geleneğimiz var. Başta bir varlık ortaya koyuyorsunuz, bu kaynak sonrasında üretmeye devam ediyor. Devlet bütçesinden herhangi bir kaynak almayan Türk Kızılayı gelirini Kızılay maden suları, gayrimenkuller, yatırımlar, bağışlar ve fonlardan sağlıyor. Bu yıl bütçenin yarısından fazlası bağış ve fonlardan elde edildi. Bütçenin 6.5 milyar TL olarak kapanması bekleniyor.

Kızılay’ın gelir kalemleri arasında saydığı fonlar Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası örgütlerden gelen katkılar. AB’nin Türkiye’ye Suriyelilere mülteci desteği için ayırdığı 1.2 milyar euroluk kaynağın ihalesini IFRC ile Kızılay aldı. Kızılay, ECHO diye anılan AB İnsani Yardım Bürosu’ndan gelen bu kaynakla 2 milyon mülteciye maddi yardım, sağlık ve eğitim imkânı sağlıyor. AB’den gelen kaynağın 850 milyon euro’luk kısmı KIZILAYKART aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine nakit olarak dağıtıyor. Yaklaşık 70 ülkeden 1.75 milyon mülteciye aylık 120 lira nakit ve periyodik ek ödemeler yapılıyor. Ekmek götür, gıda kolisi ver modeli terk edilmeye başlandı. Mağdur kişiler bu sayede onurlu bir şekilde marketlere giderek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Kızılay kendi afet çadırlarını üretiyor ve diğer yardım kuruluşlarına satıyor. Afet barınma sistemlerini bir adım daha ilerlettik. Malatya’da yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alan içinde prefabrik ve afet barınma sistemleri fabrikası ağustos ve eylül gibi üretime başlıyor. Hem ülkenin afet barınma kapasitesine yardımcı olacak hem de özellikle kırsal için hızlı üretilmesi gereken konutlar ve Suriye’ye geri dönecek insanlar için üretilecek konutlar noktasında milli bir üretim merkezi olacak.”

28 MİLYON KİŞİYE ULAŞIYOR

Kızılay 7 milyonu yurtdışında olmak üzere 28 milyon kişiye sağlık hizmeti, burs, aşevleri, nakit destek, bayram harçlığı gibi uygulamalarla ulaşıyor. 13 ülkeden operasyon merkezi bulunan Kızılay, yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteriyor. Suriye’de ise Kızılay’ın 2400 personeli 8 hastane ve 34 tıp merkezinde hizmet veriyor.