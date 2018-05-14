Malatya'da iş makinesi doğalgaz hattına zarar verdi

Fırat Mahallesi İnderesi mevkisinde yol çalışması yapan iş makinesinin, doğalgaz borusuna zarar vermesi üzerine sızıntı oldu.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine emniyet ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise olay yerinde tedbir amaçlı bekledi.

Doğalgaz ekipleri, hatta gaz akışı sağlayan vanayı kapatarak tehlikeyi önledi.

Sızıntı nedeniyle vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı.