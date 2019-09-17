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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)
17.09.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdürü şikayet ettiler! Görev yeri değiştirildi, maaşı kesildi

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Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdürü şikayet ettiler! Görev yeri değiştirildi, maaşı kesildi

Rize'de anneleri ölen, yaralı ya da bitkin haldeki kedileri makam odasında tedavi edip, bakımlarını sağlayan ve iyileşenleri sahiplendiren Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz hakkında hayvanlardan ve kokudan rahatsız olanların şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu’na sevk edilen Yılmaz'ın görev yeri değiştirildi, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildi. Rukiye Yılmaz, "Böyle masumane bir sebepten ceza almaktan ancak gurur duyarım" dedi.

Rize'de Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz, anneleri ölen 3 yavru kedi ile trafik kazasında bacağı kırılan ve oluşan mantar nedeniyle kulakları kesilmek zorunda kalan başka bir kediye makam odasını açtı. Hayvansever müdür yardımcısı Yılmaz, makam odasında çalışırken diğer yandan tedavisini üstelendiği yaralı hayvanlarla ilgilendi. Makamını küçük bir hayvan barınağına dönüştüren Yılmaz, tedavisini tamamladığı hayvanları sahiplendirdi. Papağan da besleyen Rukiye Yılmaz hakkında odasındaki hayvanlardan ve kokudan rahatsız olanların şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ, MAAŞI KESİLDİ

Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin Rukiye Yılmaz hakkında hazırladığı raporda, "Makam odasında hayvan beslediği ve oluşan kötü kokudan dolayı yapılan şikayetler ile ilgili kurum müdürünün sorunu çözme amaçlı yazılı ve sözlü uyarılara rağmen uygulamasına ısrarcı davranarak, kendisi ile kurumdan hizmet alanların düşünce ve taleplerini hiçe saydığı ve önemsemediği düşüncesine neden olduğu, karşılıklı güven ve dayanışma ile olumlu iletişim kanallarını tıkadığı, amiri tarafından yapılan bütün iyi niyetli sözlü ve yazılı ikazlara rağmen bu emirlere kasıtlı olarak uymadığı, direnç gösterdiği, bu yaklaşımı ile kurum iradesini zaafa uğrattığı" ifadelerine yer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu’na sevk edilen Yılmaz’a 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildi. Görev yeri değiştirilen Yılmaz, merkeze bağlı Karasu Köyü Ortaokulu'na atandı. Yılmaz'ın üst disiplin kuruluna yaptığı itiraz da reddedilerek cezası onandı.

'FEDAKARLIK GEREKTİREN ÇALIŞMAM CEZALANDIRILDI'

8 yıldır eğitim kurumlarında müdür yardımcısı olarak görev yaptığını anlatan Rukiye Yılmaz, görev yaptığı kurumlarda sokak hayvanları adına farkındalık oluşturmak ve çocukların sevgi, hoşgörü, paylaşım, merhamet duygularını canlı tutmak adına projeler yaptığını söyledi.

Yılmaz, "Ancak Halk Eğitimi Merkezinde görev yapmakta iken ilgi ve beğeni gören ayrıca olumlu sonuçlar doğuran bu projemden rahatsız olan diğer kurum müdür yardımcısının şikayeti üzerine, bakanımızın sosyal medyada da duyurarak bütün okullarda uygulanmasını istediği bu tamamen gönüllülük ve fedakarlık gerektiren çalışmamdan dolayı cezalandırıldım. 15 yıllık memuriyet hayatım boyunca olumlu sicillerim, ödüllerim bulunmasına ve hiçbir soruşturma geçirmiş olmamama rağmen ceza indirimine dahi gidilmedi. Benim yıllardır okullarımda yaptığım bu çalışma keyfi bir durum değil, sosyal sorumluluk projesidir. Ben hayvanlarla teması, paylaşımı hep eğitimin bir parçası olarak gördüm. Görev yaptığım okullarda çalışan öğretmenlerin birçoğu, öğrencilerini hayvanların yanına ziyarete getirmiş hatta zaman zaman sağlıklı ve aşılı hayvanları sınıflarına götürerek farkındalık oluşturmuşlardır. Bu ulusal proje niteliğinde bir çalışmadır" dedi.

'MASUMANE BİR BİR SEBEPTEN CEZA ALMAKTAN GURUR DUYARIM'

Onurlandırılmayı beklerken acı bir şekilde cezalandırıldığını söyleyen Yılmaz, "Böyle olsa da sokak hayvanları için mücadelem devam edecek. Ben sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak ve bu vesileyle çocuklarımızda ve yetişkinlerde sevgi, hoşgörü, merhamet, empati, paylaşım duygularını canlı tutma çalışmalarıma ara vermeden devam ediyorum. Ben öğretmen vakarına yakışmayacak bir davranışta bulunmadım, hiçbir öğrencimin hakkına girmedim, hırsızlık yapmadım. Böyle masumane bir sebepten ceza almaktan ancak gurur duyarım. Güzellikleri paylaşmanın bir bedeli olacaksa, bundan sonra da ödemeye hazırım. Canlı, somut örneklerimiz olmadan, görerek, yaşayarak öğretmeden yeterince faydalı bilgiler aktaramayız. Öğretmenlik fedakarlık gerektiren bir meslektir. Bugüne kadar yaptığım projeleri her zaman bir adım daha ileri taşımayı planlıyorum. Bu uğurda eğitimin yararı için alışılmışın dışına çıkmaya, beklenenin çok ötesinde projeler üretmeye devam edeceğim. Her eğitimci meslektaşımın aynı cesarette olduğunu biliyorum" diye konuştu.

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