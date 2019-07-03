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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece EMRE
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mahkemeden tuhaf karar: İyi halli pişman değil suça meyilli

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
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Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
Mahkemeden tuhaf karar: İyi halli pişman değil suça meyilli

Şişli’de restoran işletmeciliği yapan Serap Demir (34), 6 yıl ilişki yaşadığı Kenan Öz (42) tarafından uzun süre şiddet gördü. Demir, tehditler yüzünden ilişkisini devam ettirmek zorunda kaldı. Yüklü miktarda da borç verdi. Birçok kez Öz’den şikâyetçi oldu. İki kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Fakat Öz’den bir türlü kurtulamadı.

26 Ekim 2018’de geç saatte restoranına gelen Kenan Öz, önce ilişkilerine karşı çıkan Serap Demir’in annesi Süheyla Demir’e 4 el ateş etti. Ardından Serap Demir’i bacağının üç yerinden vurdu. Olaydan kısa süre sonra Sapanca’da yakalanan Kenan Öz hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız ateşli silah bulundurmak’ suçlarından dava açıldı. 21 Mayıs’ta İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme sanığı “kasten yaralama” ve “ruhsatsız silah” suçlarından toplam 8 yıla mahkûm etti. Ancak sanığın “iyi halli” olduğunu değerlendirerek cezalarda üç ayrı indirim yaptı ve 5 yıl 10 aya indirdi. Mahkeme bununla birlikte sanığın pişmanlık göstermediğini ve suçu tekrar işleyebileceğini belirterek cezasını ertelemedi. Karara tepki gösteren Serap Demir şunları söyledi: “Annem 3 ameliyat geçirdi ve sakat kaldı. Ben 2 ameliyat geçirdim ve hâlâ tedavim ediyor. Bizi öldürecekti. Bunun cezası nasıl 5 yıl olabilir? 5 sene sonra çıkacak ve bu kez bizi gerçekten öldürecek.”

AVUKATLAR: ÇELİŞKİLİ

Demir’in avukatı Hasret Adıgüzel karara itiraz ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Mahkemede sanığın bir daha suç işlemekten çekinmeyeceğine dair bir kanaat getirilmiş, pişmanlık göstermediği belirtilmiştir. İyi hal indirimi, amacını aşarak mahkeme hükümlerinin içerisindeki birçok çelişkiyi de beraberinde getirmektedir. Suçu işledikten sonra pişmanlık duyup mağdura yardım etmeyen aksine kaçarken yakalanan, yargılamanın her aşamasında pişman olmadığını dile getiren sanığa iyi hal indiriminin uygulanması kabul edilemez.” Avukat Umur Yıldırım ise kararı şöyle yorumladı: “Sanığın pişman olmadığı ve tekrardan suç işleme ihtimalinin varlığı indirim sebeplerinden birinin varolmadığını ortaya koyuyor. Karar kendi içinde çelişkiler barındırıyor.”

Ece EMRE
Ece EMRE
eemre@hurriyet.com.tr
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