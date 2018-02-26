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    Mahkemeden Hakan Şükür kararı...

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 08:48 | Son Güncelleme:

    Hakan Şükür'e sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle cezaya çarptırılan Yusuf Varol'un itirazını değerlendiren üst mahkeme dikkat çeken bir karara imza attı.

    FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye kaçan eski futbolcu Hakan Şükür'e sosyal medya hesabından 'şerefsiz' dediği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve yargılama sonunda cezaya çarptırılan Yusuf Varol, kararı bir üst mahkemeye taşıdı.

    Sol'da yer alan habere göre Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Varol hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

    Mahkeme, Varol'u para cezasına çarptırdı, karar da 5 yıl süreyle denetimli serbestlik hükmüne çevrildi.

    'SUÇ DEĞİL'

    Dosyayı inceleyen üst mahkeme, Şükür hakkında kullanılan "şerefsiz" kelimesinin suç teşkil etmediğini belirterek kararı bozdu.

    Varol hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükmünün kaldırılmasına karar verdi.

     

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    Etiketler: Mahkeme , şerefsiz , Hakan Şükür , son dakika
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