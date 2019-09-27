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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
27.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mahkemeden ceza yok

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Mahkemeden ceza yok

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanmasının ardından yaptığı basın toplantısında eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Müjdat Gezen hakkında haksız bir fiile tepki olarak ceza verilmesine yer olmadığına kararı çıktı.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Müjdat Gezen ve avukatı Celal Ülgen ile müşteki Burhan Kuzu’nun avukatı Cüneyd Gülcan katıldı. Suçlamayı kabul etmediğini belirten Müjdat Gezen, “Okulun kundaklanması, hem de müştekinin bana yönelik hakaret içerikli sözleri sonrasında basın açıklaması yaptığım esnada sorulan bir soru üzerine müştekiyi kastederek sadece, kuzularla, koyunlarla uğraşacak vaktim olmadığını söyledim. Öküz ve inek tabirini ise şahsıma yönelik diğer fiili ve sözlü saldırıları kastederek söylemiştim” dedi. Burhan Kuzu’nun avukatı Cüneyd Gülcan da, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, “Sanık, şüpheli sıfatıyla savcılıkta verdiği ifadesinde ‘ağzıma geleni değil, aklıma geleni söylüyorum’ demiştir. Bu kapsamda bilinçli olarak hakaret etmiştir” dedi.

Mahkeme, sanık Müjdat Gezen’in, hakaret suçunu TCK’nın 129/1. maddesi uyarınca haksız bir fiile tepki olarak işlediği gerekçesiyle, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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