Mahkemeden ceza yok
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanmasının ardından yaptığı basın toplantısında eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Müjdat Gezen hakkında haksız bir fiile tepki olarak ceza verilmesine yer olmadığına kararı çıktı.
Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Müjdat Gezen ve avukatı Celal Ülgen ile müşteki Burhan Kuzu’nun avukatı Cüneyd Gülcan katıldı. Suçlamayı kabul etmediğini belirten Müjdat Gezen, “Okulun kundaklanması, hem de müştekinin bana yönelik hakaret içerikli sözleri sonrasında basın açıklaması yaptığım esnada sorulan bir soru üzerine müştekiyi kastederek sadece, kuzularla, koyunlarla uğraşacak vaktim olmadığını söyledim. Öküz ve inek tabirini ise şahsıma yönelik diğer fiili ve sözlü saldırıları kastederek söylemiştim” dedi. Burhan Kuzu’nun avukatı Cüneyd Gülcan da, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, “Sanık, şüpheli sıfatıyla savcılıkta verdiği ifadesinde ‘ağzıma geleni değil, aklıma geleni söylüyorum’ demiştir. Bu kapsamda bilinçli olarak hakaret etmiştir” dedi.
Mahkeme, sanık Müjdat Gezen’in, hakaret suçunu TCK’nın 129/1. maddesi uyarınca haksız bir fiile tepki olarak işlediği gerekçesiyle, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle