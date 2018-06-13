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    Mahkemede şoke eden sözler: 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

    Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
    13.06.2018 - 10:10 | Son Güncelleme:

    Bursa’da, 16 yaşındaki baldızı B.E.ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Berk D.’nin (35) yargılanmasına başlandı. B.E. mahkemedeki ifadesinde, "Eniştem fabrikada gece vardiyasında görev yapıyordu. Ben de o akşam ablama gittim. Gece ablam ile yattım. Sabah kalktığımda ablam işe gitmiş, fabrikadan gelen eniştem ise yanımda yatıyordu" dedi.

    Fotoğraf: Arşiv

    Merkez Yıldırım ilçesinde babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E., gittiği ablasında kaldığı bazı geceler, eniştesinin tacizine uğradı. Mart ayında, ablasının evine gitmek istemeyen B.E., annesinin ısrarı üzerine gerçekleri anlattı.

    TACİZ GİZLİ KAMERAYA YANSIDI

    Bunun üzerine B.E.’nin annesi ve ablası, olayın doğru olup olmadığını öğrenmek için eve üç kez gizli kamera yerleştirdi. Bunlardan birinde Berk D, salonda kanepede yatan genç kızın üzerindeki yorganı kaldırırken görüntülendi. Aile, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Berk D., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye çıkarılan Berk D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Hakkında, Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Çocuğa cinsel istismar suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istenen Berk D.’nin yargılanmasına başlandı. Yapılan ilk duruşmaya pedagog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan B.E., "Eniştem fabrikada gece vardiyasında çalışıyordu. Ben evlerinde kaldığım zaman kanepede yatıyordum. Kendisi gecenin bir saati gelince yanıma sokulup kalçamı okşuyordu. Uyanır gibi yaptığımda ise uzaklaşıyordu. Bir defasında o çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girdi. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım. Şok oldum. Olayı anneme ve ablama söylemek zorunda kaldım. Eve üç kez güvenlik kamerası yerleştirdik. Bir defasında eniştem gelip üzerimdeki yorganı açtı. Bu sırada hareket edince kaçtı" dedi.

    YATAKTAKİ BALDIZINI FARK ETMEMİŞ!

    Duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Berk D. ise, "Baldızımı ben kardeşim gibi görüyordum. Ben kendisine cinsel istismarda bulunmadım. Kamera görüntüsünde ise gece gelince düşen yorganını kaldırıp üzerine örttüm. Ayrıca yatak olayını söylüyor. Ben işten gelince direkt yatağa girdim. Onu fark etmedim. Masumum beraatimi istiyorum" diye kendini savundu.

    Sanık avukatı Tayfun Gündoğdu ise müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtip, "Müvekkilime komplo kurmuşlar. Konu gündeme geldikten sonra eşi ondan Görükle Mahallesi’nde bir daire karşılığı boşanmak istedi. O da kabul etmedi. Böylece kurdukları komployu yargıya taşıdılar" iddiasında bulundu.

    Sanık Berk D.’nin eşi N.D.’nin sinir krizi geçirdiği için ifade veremediği duruşmayı erteleyen mahkeme, Berk D.’nin tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

    Etiketler: son dakika , haberler
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