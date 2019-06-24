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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.06.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü: 'Çığlık sesinden daha kötü...'

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Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü: 'Çığlık sesinden daha kötü...'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir haftadır mahalleliye korku yaşatan esrarengiz çığlık sesinin, evin duvar aralığına düşen 6 puhu kuşu yavrusundan kaynaklandığı anlaşıldı. Ev sahibi Fatma Tanış da, “Bir haftadır her gece ses geldi. Çok korktuk uyuyamadım. Çığlık sesinden daha kötü bir ses çıkartıyorlar. Her gün sabaha kadar bağırdılar korkmamak elde değil" dedi.

İlçeye bağlı İlbistanlı köyünde Fatma Tanış’a ait evde özellikle geceleri çığlık sesini andıran bir ses duyan mahalleliler tedirgin olmaya başladı. Fatma Tanış ve akrabaları sesin nereden geldiğini bulmak için evin içerisini ve çevresini arasalar da bulamadılar. Fatma Tanış’ın kardeşi Harun Tanış çığlık sesinin evin içinden geldiğini anlayınca, eskiden evin bacası olarak kullanılan ancak daha sonra kapatılan yerin duvarını kırınca ilginç gerçek ile karşılaştı. Bacadan içeri düşen ve bir daha da geri çıkamayan, annelerinin terk ettiği 6 puhu kuşu yavrusunun esrarengiz çığlık sesinin kaynağı olduğu anlaşıldı.

Yavru kuşları bulunduğu yerden çıkaran ve bir kafese koyan Harun Tanış, "Hayatımda ilk defa böyle bir kuş ile karşılaşıyorum. Bir tür baykuşmuş. Geceleri acayip bir ses çıkarıyor. Korkmamak elde değil. Ses eskiden baca olan yerden geliyordu. Ben de duvarı kırdım bu kuşları çıkardım. Hatta bir tanesi de içeride ölmüştü" şeklinde konuştu.

Ev sahibi Fatma Tanış da, “Bir haftadır her gece ses geldi. Çok korktuk uyuyamadım. Çığlık sesinden daha kötü bir ses çıkartıyorlar. Her gün sabaha kadar bağırdılar korkmamak elde değil" dedi.

Harun Tanış’ın haber vermesiyle köye gelen Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Av ve Doğa Koruma şubesi ekipleri puhu kuşlarını teslim alarak koruma altına aldı.

Bir tür baykuş olan ve nesli tehlike altında bulunan 6 puhu kuşu muayene ve bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacak.

Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü: Çığlık sesinden daha kötü...

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