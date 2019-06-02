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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.06.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Linçten polis kurtardı

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İstanbul Sultangazi’de anne ve kızını takip ederek fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı. Yüzü kanlar içerisinde kalan şahsı polis ekipleri linç edilmekten son anda kurtarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Afganistan uyruklu erkek şahıs, gece saatlerinde evine gitmek için yürüyen anne ve kızını takibe aldı. Şahıs karanlık bir sokağa yaklaşıldığında fiziksel tacizde bulundu. Tacizin ardından anne ve kızının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi.

Şahsın taciz ettiğini öğrenen vatandaşlar darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı. Şahıs polis otosuna bindirilerek uzaklaştırılırken, yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sınır dışı edilecek

Hastanede doktor kontrolünden geçirilerek sağlık raporu alınan şahıs ardından Esentepe Polis Merkezi'ne götürüldü. İşlemleri yapılan şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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