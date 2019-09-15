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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.09.2019 - 20:30, Son Güncelleme:

Mahalleliyi sokağa döken yangın! Nefes almakta zorlandılar

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Mahalleliyi sokağa döken yangın! Nefes almakta zorlandılar

Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim bölgelerine yönelince mahalleli sokağa döküldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında mahalleyi dumanlar kaplarken, vatandaşlar ve polis nefes almakta zorlandı.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi Yazır Tepesindeki makilik alanda saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevleri söndürmek için çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

Mahalleliyi sokağa döken yangın Nefes almakta zorlandılar

İhbarın üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ve arazözler müdahalede bulundu. Ekipler, bir okulu ve çevredeki evleri tehdit eden alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Tepenin sarplığı ekiplerin işlerini güçleştirirken, bölge halkı da çalışmalara destek verdi.

Mahalleliyi sokağa döken yangın Nefes almakta zorlandılar

Dumanların kapladığı mahallede evlerinden çocuklarıyla çıkan vatandaşlar ve bölgedeki polis nefes almakta güçlük çekti.

Mahalleliyi sokağa döken yangın Nefes almakta zorlandılar

"YANGIN, TAHMİNİ 10 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDUN"

Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangına ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, havanın rüzgarlı oluşunun ekiplerin işini güçleştirdiğini ifade etti. Aputkan, “Allah’a çok şükür can ve mal kaybımız yok. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem Orman İşletme Müdürlüğümüz canla başla çalışıyor. Yangın, tahmini 10 hektarlık alanda etkili oldu” dedi.

Mahalleliyi sokağa döken yangın Nefes almakta zorlandılar

Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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