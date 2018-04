Mahalleli yardıma koştu... 'Gençler gelip 7. kattan indirdi'

Önceki gün akşamüstü saatlerinde alevlerin yükseldiği Gaziosmanpaşa’daki Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde can pazarı yaşandı. Binanın dış kaplaması tamamen yanarken alevler, hastaların kaldığı odaların içerisine girdi.



Hastanenin alevlere teslim olan 7. katında bulunan 717 no’lu odada tedavi gören Elif Gündüz’ün (90) yanında refakatçi olarak kalan Zeynep Dilber (53) dehşet dakikalarını şu sözlerle anlattı: “Annemin solunum problemi ve Alzheimer hastalığı var. Zatürre başlangıcı olduğu için altı gün önce hastaneye yatırdık. Olay günü odamıza ilk önce dumanlar dolmaya başladı. Yangın alarmı çalmadığı için ne olduğunu anlamadım. Koridordan bağırma sesleri geliyordu. Kavga ediyorlar sandım. Koridora çıktığımda insanların kaçıştığını gördüm. Annem de solunum cihazlarına bağlı yaşıyor. Oksijen tüpü olmadan duramaz. Odamızda yoğun duman dolduğu için yardım istedim. İki itfaiye elemanı gelip anneme baktı. Cihazlara bağlı olduğu için ‘biz karışamayız’ dediler. Sonra odadan çıktılar. Ben de yangın söndürme tüpü ile camları kırdım. Cama çıkıp bağırdım. Aşağıdaki itfaiye ve polisten yardım istedim. Ancak kimse beni duymuyordu. Sonra içeri girip koridora çıktım tekrar. İnsanlardan yardım istiyordum. İki tane genç odaya girdi. Annemi cihazlardan çıkardık, çarşaf ile sardık. Mahalleli olduğunu düşündüğüm iki genç annemi sırtladı. Yedinci kattan, yangın merdivenini kullanarak aşağıya indik. Acil durum merdiveni çok kalabalıktı. İnsanlar bağırıyor, korkuyordu, bayılıyordu. Gençler annemi ambulansa teslim edip yeniden içeri girdi.”







MAHALLELİ YARDIMA KOŞTU

Yangın sırasında binadaki elektrik sistemi kapatıldığı için hastanedeki otomatik kapılar açılmadı. Hastanenin ana giriş kapısı camları kalın olduğu için kapılar içeriden kırılmadı. Hastaneye yardıma koşanlardan Mehmet Karadeniz, “Dumanları görünce hemen hastaneye koştum. Ana giriş kapısı kapalıydı. İnsanlar dışarıya çıkmaya çalışıyordu. İçerisi duman doluyordu. Ben hemen yerden mazgal demirlerini çıkartıp camları kırdım. İnsanlar dışarı çıktı. Can pazarı yaşandı” dedi. 17 yaşındaki Mehmet Can Kılıç ise, “Hastanenin ikinci katındaki balkon camlarını taşla kırdım. İnsanlar buradan dışarı çıktı. Kapılar kapalı olduğu için birçok insan katlarda sıkıştı. Ezilen çok insan gördüm” dedi.









SERUMLARIMI KENDİM ÇIKARDIM

7. kat 706 no’lu odada kalan 75 yaşındaki Sabahat Bozkurt, yangın sırasında ölümle burun buruna geldi. Solunum güçlüğü çeken ve yürümekte zorlanan Bozkurt o dakikaları şöyle anlattı: “Yangın çıktığı sırada üst üste patlamalar oldu. Her patlamada binanın dışındaki levhalar yere düşüyordu. Alevler odanın penceresini sardı. İçerisi yoğun duman doldu. Ben kendim serumları çıkardım. Yürüyemediğim için de yardımcım hasta yatağımın üzerinde beni koridora çıkardı. Koridorda insanlar baygınlık geçiriyordu, hemşireler ağlıyordu. Yardım istedim. Herkes kendi canına düşmüştü. Farklı odalara girmek istedim, ancak kimse içeri almadı. Hasta yatağı üzerinde refakatçim beni koridorun sonuna kadar götürdü. Burada bir odada oksijen aldım. Sonra bir tane sivil genç beni kucağına aldı. Kim olduğunu bilmiyorum. Kucağında beni 7 kat taşıdı. Aşağıya indirip ambulansa verdi. Alevlerin arasında kalmıştım. Hiçbir yangın alarmı sesi duymadım. Bizi uyaran da olmadı. Alevler odanın içerisine girince çıktık. Beni taşıyan kişi olmasa şimdi ölmüştüm. Yangında kolum yandı, zor kurtuldum.”









SABAHA KADAR ÇALIŞTILAR

Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde önceki gün çıkan yangında, itfaiyenin çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Yangının çıktığı dakikalardan itibaren hastanenin yoğun bakım servisinde bulunan 32 hasta ile tedavi gören 80 hasta çevre hastanelere sevk edildi. Yangının ardından dört savcı ise olayı soruşturması için görevlendirildi. Gece boyunca süren çalışmaların ardından, sabah saatlerinde Olay Yeri İnceleme Ekipleri ile İtfaiye personelleri çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polisler de çevrede delil topladı. Çevik Kuvvet Ekipleri ise hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.