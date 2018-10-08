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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER (DHA)
08.10.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

Mahalledeki köprüye böyle şükrettiler!

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Sivas'ta Kızılırmak üzerinde kent merkezi ile mahalleleri arasına yapılan yeni köprü için Karşıyaka Mahallesi'nin muhtarı Çetin Aydın ve birkaç mahalle sakini, şükür namazı kıldı.

Bölgedeki Selçuklu Dönemi yapımı tarihi Kesik Köprü'nün restore edilerek, kapatılmasının ardından Gültepe Mahallesi üzerindeki köprüden ulaşım sağlanmaya başlandı. Mahalle sakinleri, ulaşımı kolaylaştıracak yeni köprü yapılması için çeşitli girişimlerde bulundu. Talepler üzerine Sivas Belediyesi'nce geçen yıl tarihi köprünün yanına yeni köprü yapılması için çalışmalara başlandı. Karşıyaka Mahallesi sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıracak köprünün yapımı tamamlandı ve açılışa hazır hale getirildi. 

Muhtar Çetin Aydın ve bazı mahalle sakinleri, yapımı tamamlanan köprü üzerinde Karşıyaka Merkez Camii'nin imamı Murat Yücekaş ile birlikte şükür namazı kıldı. Muhtar Aydın, daha sonra köprüde kurban kesti. Mahalleye bağlantının sağlandığı diğer köprülerin uzak olduğunu, bu nedenle uzun süredir yeni köprüyü beklediklerini dile getiren Aydın, Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür etti. 

ADIM 'KÖPRÜCÜ MUHTAR' OLMUŞTU

Köprünün 25 milyon liraya mal olduğunu belirten muhtar Aydın, "40 yıldır Karşıyaka Mahallesi ile Tatlıcak, Herekli, Himmetfakı, Karapınar, Serpincik, Çallı gibi köylere hizmet verecek olan köprünün yapılması için beyanat vererek Sivas'ta, Ankara'da eylemler yaptım. Bugün ben muhtar olarak Allah'ıma şükretmek için şükür secdesi yapıp, kurban kesiyorum. Köprümüz bitti, eksiğimiz yok, fazlası var. Sivas'la birleştik. Şahane bir köprü oldu. Karşıyaka'nın kapısı kilitliydi, açıldı. Sivas'ta Karşıyaka konuşulmaya başlandı. Adım 'köprücü muhtar' olmuştu, bundan kurtuldum inşallah. Eskiden köprüleri devlet yapardı. Cumhuriyet döneminde Kızılırmak üzerine 2 tane köprü yapılmıştı. Son Sami Aydın başkanımızın döneminde bu 4'üncü köprü oldu, burası da bunlardan birisi. Bu köprü 25 milyon liraya mal oldu. Mahallem adına belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Söz istedim, söz verdi. Yapacağım, dedi ve yaptı. Söz verip de kaçanlardan olmadı. Türkiye'nin en şanslı illerinden biri Sivas'tır çünkü başkan mimardır. Köprülerin mimarıdır" dedi.

Mahalledeki köprüye böyle şükrettiler

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