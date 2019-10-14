Magnum çekiliş sonuçları canlı yayını! Magnum çekilişi canlı nasıl izlenir?
Magnum çekiliş sonuçları canlı yayın ile sahiplerini buluyor. 2 Maserati'nin sahibini bulacağı Magnum çekiliş sonuçları, noter huzurunda saat 11.00'da başladı. Canlı yayını resmi Instagram hesabından yayınlayacak olan Magnum Türkiye, resmi sonuçları ise Hürriyet Gazetesi Cumartesi ekinde yayımlayacak. Peki, Magnum canlı çekilişi nasıl izlenir? İşte, Magnum çekilişi için canlı yayın bilgileri
Magnum Maserati çekiliş sonuçları canlı yayın ile gerçekleşiyor. Bu yıl 2 Maserati'yi sahipleri ile buluşturacak olan Magnum Maserati çekilişi, U2 tanıtım tarafından tamamlanıyor. Peki, Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte, Hürriyet Gazetesi tarafından talihlilerle buluşturulacak olan Magnum Maserati çekiliş sonuçları hakkında detaylı bilgiler
MAGNUM CANLI ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
Merhaba, çekilişi saat 11:00'de Instagram hesabımızdaki canlı yayınımızdan takip edebilirsiniz. Bol şans dileriz.
Merhaba, çekilişi saat 11:00'de Instagram hesabımızdaki canlı yayınımızdan takip edebilirsiniz. Bol şans dileriz.— Magnum Türkiye (@MagnumTurkiye) October 14, 2019
MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Magnum Maserati çekilişi, 14 Ekim 2019 tarihinde 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
Kazanan talihliler 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacak.
BÜYÜK ÖDÜL MASERATİ
Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL)ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilecek.
3 KASIM TARİHİNE KADAR ALINMAYAN ÖDÜLLER İPTAL OLACAK
Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar.
ÇUBUĞUN SAKLANMASI ÖNEM ARZ EDİYOR
Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde ibraz etmeniz gerekmektedir.
KAZANILAN ÖDÜL NAKİT OLARAK ALINIR MI?
Kazanılan hediye nakit karşılığı olarak talep edilemez, hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez.
MASERATİ GHİBLİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Tüm Maserati araçlarının temel özelliği, dinamik ancak düzeyli yüksek hızda uzun mesafeler katetmektir. Ghibli ile birlikte, bunu sağlayan güç iki adet V6 benzinli motor ve bir adet V6 dizel motor seçeneğinden gelir.
V6 TURBO DİZEL
Motor: V6 60°
Motor Hacmi: 2987 cc
Azami hız: 250 km/h
0-100km/s: 6.3 sec
Maserati, Ghibli'yi tasarlarken güvenliği birinci öncelik haline getirmiştir.
Sadece lüks içerisinde ve yüksek güç ile birlikte yolculuk yapmanızı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda 5 yıldızlı EURO NCAP güvenlik derecesine de sahiptir.
Yol Yardım Sistemi (YYS)
Bu sistem, hayatı otobanlarda daha da kolay hale getirmek için Uyarlanabilir Seyir Kontrolünün avantajlarını Stop & Go (Dur-Kalk) ve Lane Keeping Assist (Şeritte Kalma Yardımcısı) ile birleştirir. Dikiz aynasının arkasına monte edilmiş olan dijital kameradan ve ön ızgarada yer alan bir radar sisteminden alınan bilgiler kullanılarak, YYS aracın, önceden seçilen hızda ve öndeki araçtan istenen mesafede otomatik olarak şerit üzerinde ortalayarak gitmesine olanak tanır.
Güvenliği sağlamak amacıyla, YYS sürücünün her zaman ellerini direksiyonda tutmasını gerektirir.
Şeritte Kalma Yardımcısı (ŞKY)
Bu özellik, sürücünün yanlışlıkla şeritten çıkması durumunda çok değerli bir destek sağlar. Dikiz aynasının arkasında bulunan dijital kamera, öndeki güzergâhı takip etmek için sürekli olarak yol işaretlerini takip eder. Gösterge panosu ekranı bazı özel durumları gösterir. Araç resminin her iki yanındaki beyaz çizgiler aracın şerit içerisinde olduğunu gösterir. Bir sarı çizgi, Ghibli model aracınızın merkezden sağa ya da sola doğru hareket ettiğini gösterir. Ve yanıp sönen sarı bir diğer çizgi ise şeritten ayrıldığına dair uyarıda bulunur. O noktada, dokunmatik ekranda Visual & Haptic kutucuğu seçildiğinde, ŞKY düzeltici direksiyon torku ile aktif olarak devreye girer.
Trafik İşareti Tanıma
Bazen trafik işaretlerini kaçırmak her ne sebeple olursa olsun kolay olabilir. İşte tam da burada Trafik İşareti Tanıma özelliği devreye girer. Üç çeşit işareti izler: hız limitleri, şiddetli yağış gibi koşullara bağlı geçici hız limitleri ve sollama yapılamayan bölgeler. Daha sonra işaretleri gösterge paneli ekranında dijital olarak görüntüler. Sistem, dikiz aynasının arkasına monte edilmiş bir dijital kamera ve navigasyon sistemindeki verilerle çalışır.
Stop & Go (Dur-Kalk) özelliğine sahip Uyarlanabilir Seyir Kontrolü
Uyarlanabilir Seyir Kontrolü önceden belirlenmiş mesafeyi muhafaza ederek sürekli olarak öncedeki aracı izler. Stop & Go (Dur-Kalk) fonksiyonu ile, aracın hızı, durma süresinin iki saniyeden az olması durumunda, tamamen durana kadar önde giden aracın hızına göre de ayarlanabilir.
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