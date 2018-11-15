Mağazalar Black Friday 2018 indirimlerini duyurmaya başladı | Black Friday ne zaman?
Markalar, günler öncesinden Black Friday indirimlerini duyurmaya başladı. Alışveriş tutkunlarının her yıl iple çektiği Black Friday’de pek çok ürün skalasının fiyatı ciddi oranlarda düşüyor. Peki, Black Friday bu yıl hangi tarihler arasında gerçekleşecek?
İlk olarak ABD'de ortaya çıkan ancak son yıllarda pek çok ülkede popüler bir hal alan Black Friday için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde (2013'ten başlayarak), Black Friday Satışları cuma gününden önce başladı. Black Friday geçtiğimiz yıl ise 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar devam etmişti. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor. Peki, Black Friday bu yıl ne zaman?
BLACK FRIDAY NE ZAMAN?
2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak.
Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Black Friday indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla.
İLKBAHAR BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ
Bazı markalar ilkbahar aylarında da Black Friday etkinliği düzenleniyor. Mart ayının son haftasında başlıyor ve Nisan ortasına kadar devam ediyor. Ayrıca birçok mağaza temmuz ayında Black Friday'i farklı bir zamanda satışa sunabiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle