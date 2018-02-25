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    Maç dönüşü askerleri taşıyan midibüs devrildi

    Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
    25.02.2018 - 07:11 | Son Güncelleme:

    Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor maçında görevli jandarma personelini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 22'si asker 23 kişi yaralandı, yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

    Alanya'da oynanan Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor maçının ardından karşılaşmada görev yapan jandarma personelini taşıyan midibüs saat 23.30 sıralarında Kestel Mahallesi yakınlarında devrildi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kavşaktan dönüş yaparken sürücünün kontrolünü kaybettiği midibüs yan yattı.

    Maç dönüşü askerleri taşıyan midibüs devrildi
    Kazada midibüste bulunan 22'si asker 23 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen askerler çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerden bazılarının vücutlarında kırıklar olduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Etiketler: ANTALYA , Aytemiz Alanyaspor , TRABZONSPOR , Jandarma , Trafik kazası , son dakika
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