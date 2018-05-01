MA – MZ plaka ne demektir?

MA-MZ plakasına kayden getirilecek taşıtın yaşı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?

MA-MZ plakasına kayden getirilen taşıt ile ilgili bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.



MA-MZ plakasına kayden girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?

Bu kapsamda getirilecek taşıtlara kişinin ikamet tezkeresi ve çalışma izni süreleri ile öğrenim süresi de göz önünde bulundurularak her defasında 2 yılı geçmeyecek şekilde süre verilmektedir.



YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtın süre uzatımı için nereye başvurulur?



Cevap: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtın süresinin uzatılabilmesi için çalışma izin belgesi, ikamet tezkeresi gibi belgelerin süre uzatımlarının yapılmış olması gerekmektedir. Süreleri uzatılmış söz konusu belgeler ve gerekli diğer belgeler ile birlikte Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile getirilen taşıtlar için kefil kuruluş aracılığıyla gümrük idaresine; Yabancı taşıtlar geçici giriş formu ile getirilen taşıtlar için doğrudan gümrük idaresine başvuru yapılmalıdır.



YTGGK veya YTGGF kapsamı taşıtların süre uzatım talepleri hangi şartlarda kabul edilir?



Taşıt sahiplerinin geçici ithal giriş iznindeki durumlarının devam ettiğini belgelendirmesi hâlinde, taşıtların Türkiye’de kalma süreleri uzatılır. Bu şekilde yapılacak süre uzatımlarında bir seferde verilecek süre 24 ayı geçemez.

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi (YTGGK) ve Yabancı taşıtlar geçici giriş formu (YTGGF) nedir?



Cevap: Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç, belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların yerleşim yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan taşıtları için yetkili kefil kuruluş (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca-TURİNG) tarafından düzenlenen belgeye yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi denilmektedir.

Yabancı taşıtlar geçici giriş formu ise, çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belgeyi ifade eder.



YTGGK ve YTGGF için aranan teminat tutarı ne kadardır?

Gümrük idarelerince Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu düzenlenmesi için taşıtın gümrük vergilerinin %20 fazlası tutarında teminat verilmesi gerekmektedir. Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi için aranan teminat miktarı ise yetkili kefil kuruluş olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu-TURİNG tarafından vergi tutarlarına bağlı olarak belirlenmektedir.



YTGGK ve YTGGF kapsamında getirilen taşıtın işlemlerinin ne kadar sürede tamamlanması gerekmektedir?

YTGGK veya YTGGF kapsamı taşıtlar ile ilgili geçici ithal işlemlerinin yapılabilmesi için taşıtın gümrük gözetimine alınmış olması gerekir. Geçici trafik tescil belgesinin düzenlenmesi için gümrük idaresine başvurunun, bu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılması gerekir. Bu süre içerisinde gümrük idaresine başvurulmaması durumunda Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.



YTGGK veya YTGGF alabilmek için gerekli olan belgeler nelerdir?

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu alabilmek için, yabancı uyruklu olmak gerekmektedir.

Bu kişilerden, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresi belgesi ile birlikte durumlarına uygun olan;



Çalışmak üzere Türkiye’de bulunanlar için çalışma izin belgesi,

Öğrenciler için kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından düzenlenen öğrenim belgesi,

Emekliler için, yurtdışından emekli olduğunu gösterir emeklilik belgesi,