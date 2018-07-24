M60’ların tamamı modernize edilecek
MODERNİZE edilen M60T tanklarının Suriye’deki operasyonlarda üstün başarı göstermesi üzerine, projenin tüm M60T tanklarına uygulanmasına karar verildi.
M60T ana muharebe tanklarının tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik yürütülmekte olan FIRAT-M60T Projesi kapsamında bir yıldan az bir sürede çok sayıda M60T tankının modernizasyonu tamamlandı. ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, tankların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında gösterdiği yüksek başarı doğrultusunda envanterdeki tüm M60T tanklarının modernize edilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında sözleşme değişikliği imzalandı. Yeni imzayla, 96.7 milyon Euro ve 25 milyon TL artış bedeline gidilen sözleşmenin toplam bedeli ise 206 milyon Euro ve 50 milyon TL oldu. Ayrıca PULAT Aktif Koruma Sistemi M60T tanklarına entegre edilmeye başlanacak. PULAT Aktif Koruma Sistemi sahip olduğu yüksek teknoloji radar ile M60T tanklarına yöneltilen tanksavar füzelerini havada tespit ederek füzeleri tanklara çarpmadan önce uygun mesafede imha ediyor.
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