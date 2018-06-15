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    Lüks villalar alev alev

    İHA
    15.06.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:

    Bursa Uludağ yolu üzerindeki Kirazlıyayla mevkinde komşu olan 2 lüks villa alev alev yandı. Yanan villalar vatandaşlar tarafından görüntülenirken, küle dönen 2 villanın sahiplerinin bayram nedeniyle başka yerde olmaları olası facianın önüne geçti.

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    • Uludağda lüks villalar kül oldu
    • Uludağda lüks villalar kül oldu
    • Uludağda lüks villalar kül oldu
    • Uludağda lüks villalar kül oldu

    Edinilen bilgiye göre, Uludağ yolu Kirazlıyayla mevkinde Hüseyin Ersayın'a ait tripleks villada elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan Muhittin Onat'a ait villaya da sıçradı. Bir anda iki villayı saran alevler villaları kısa sürede küle çevirdi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman ekipleri sevk edildi. Bursa'dan takviye gelen itfaiye ekipleriyle yanan iki villaya müdahale edildi. Alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Villa sahiplerinin bayram nedeniyle başka yerde olması çıkan yangında olası bir facianın yaşanmasına engel oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Etiketler: son dakika , haberler
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