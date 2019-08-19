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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.08.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Lüks sitedeki ölümde sahte alkol şüphesi

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Lüks sitedeki ölümde sahte alkol şüphesi

Esenyurt'ta ev arkadaşıyla kalan bir kişi, bir gece önce alkol aldıktan sonra dün kendi odasında ölü halde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde bulduğu pet şişelerde ise metil alkol tespit edilirken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, dün 14:30 sıralarında Esenyurt’ta lüks bir sitede ortaya çıktı. İddiaya göre, Gökhan K. bir gece önce kaçak yollarla edindiği alkol şişelerini alıp eve geldi. Kendi odasına giren Gökhan K. aldığı alkolü içip uyudu. Gece geç saatlerde gelen ev arkadaşı Mustafa T. Gökhan K.’ye seslendi ancak cevap alamadı. Arkadaşının uyuduğunu düşünen Mustafa T. bir süre sonra uyudu. Sabah işe gitmek için evden çıkan Mustafa T.’yi bir süre sonra Gökhan K.’nin çalıştığı iş yerinden müdürü arayarak Gökhan K.’ın iş yerine gelmediğini bildirdi. Bir süre cep telefonu ile ev arkadaşına ulaşmaya çalışan Mustafa T. daha sonra eve giderek kontrol etmek istedi. Eve geldiğinde ise Gökhan K.’ın morarmış cesedi ile karşılaşan arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Cesedi yüzündeki morluk ve şişkinlikten dolayı şüphelenen polis ekipleri olayı savcılığa bildirdi.

Yapılan ilk incelemelerde Gökhan K.’nın odasında bulunan pet şişelerde metil alkol tespit edilirken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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