Lüks site hayali kâbusa döndü! Elektrik, doğalgaz ve su yok...
İstanbul Pendik'deki lüks sitede havuz, yürüme alanları, spor salonu var. Ancak site sakinlerinin yüzü bir türlü gülmüyor. Çünkü bu sitede, su, doğalgaz ve elektrik yok!
Kanal D'den İhsan Yalçın ile Neyfel Salman'ın haberine göre; Pendik'te 1 yıl önce tamamlanan 150 dairelik lüks sitenin sakinleri isyanda. Buradan ev alan ya da kiralayanlar lüks sitede hayali kurarken elektriğe, suya ve doğalgaza muhtaç kaldılar.
Bütün bunlara rağmen halen lüks siteyle ilgili internette ilan verilmeye devam ediliyor. Konu yargıya taşınırken mağdurlar sorunlarının çözülmesini bekliyor.
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