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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.02.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Lüks otomobiliyle 2 kişiyi öldüren 4 kişiyi yaralayan sürücü yakalandı

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Lüks otomobiliyle 2 kişiyi öldüren 4 kişiyi yaralayan sürücü yakalandı

Adana'da lüks otomobiliyle önce yayaya çarpıp daha sonra da bir otomobile vurarak 1'i kız çocuğu, diğeri üniversite öğrencisi 2 kişinin ölümüne aynı aileden de 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi sürücü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda 4 Şubat akşamı meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Muhammet A. (22) 01 ASL 74 plakalı otomobiliyle giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Adil Şahpaz'a (20) çarptı. Muhamet A.'nın kullandığı otomobil, daha sonra da önünde seyir halinde olan Mustafa Akgül (41) yönetimindeki 48 M 0606 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akgül'ün kullandığı otomobil hurdaya dönerken içindeki sürücü Mustafa Akgül, kızı Sena Nur (16), eşi Hacer Akgül (40) akrabaları Medine Erol (45) ve Hürü Akyokuş (49) yaralandı, oğulları Ahmet Akgül (12) kurtuldu. Kazadan sonra Muhammet A. ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Bir süre sonra kazayı gören şahısların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Can-Kur ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, üniversite öğrencisi Şahpaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada Can-Kur ekipleri de otomobilin içinde sıkışan 5 yaralıyı kurtarmak için mücadele başlattı. Yapılan çalışma sonrası yaralı 5 kişi otomobilden çıkartıldığında 16 yaşındaki Sena Nur Akgül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar ise Adana Şehir ve Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler yakınları tarafından alınarak memleketlerinde toprağa verildi. Olay yerine gelen polis ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışma sonucunda kazaya karışıp kaçan ve 2 kişinin ölümüne 4 kişinin ise yaralanmasına neden olan sürücünün Muhammet A. olduğunu belirleyip bulanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda cinayet dedektifleri Muhammet A.'yı yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alınırken ilk ifadesinde korktuğu için kaçtığını, alkollü olmadığını kimseyle de yarış yapmadığını kazadan dolayı çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada hastanede tedavi gören yaralı karı kocanın ise felç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirlendi.

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