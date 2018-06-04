Lüks otomobilde sır ölüm

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Mutlu Mahallesi’nde bulunan EGO son durak civarında sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, EGO son durak civarında park halindeki 06 BN 0770 plakalı lüks aracında hareketsiz şekilde duran Ali isimli şahıs, çevredekilerin dikkatini çekti. Hareketsiz duran vatandaşın durumunu merak eden EGO otobüs şoförü araca yaklaştı ve Ali’nin kanlar içinde olduğunu gördü. EGO şoförü durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise kanlar içinde arabada duran şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, Ali isimli şahsın başından silahla vurularak öldüğü belirlendi.

OLAY YERİNE AKIN EDEN AKRABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen savcı, sabahın erken saatlerinde aracında başından vurulmuş vaziyette ölü bulunan Ali’nin cesedi üzerinde incelemelerde bulundu. O sırada ölen şahsın yakınları olay yerine akın etti. Ali’nin annesinin ve yakınlarının sinir krizi geçirdiği ve gözyaşları içinde güçlükle ayakta durduğu görüldü. Yapılan incelemeler sonucunda cenaze, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.