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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KAHRAMANMARAŞ (İHA)
09.07.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Lüks cipte şoke eden olay! Dakikalarca çabaladı ama sonuç alamadı...

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Lüks cipte şoke eden olay! Dakikalarca çabaladı ama sonuç alamadı...

Kahramanmaraş’ta lüks cipte uyuya kalan genç, sabah uyandığında aracın kapısını açamayınca fenalaştı. Araçta baygınlık geçiren genci temizlik işçisi fark etti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuduğu lüks cipte havasız kalarak boğulmak üzere olan bir kişi, ölmek üzereyken son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından lüks ciple Elbistan’a gelen 3 arkadaştan 2’si bir otele yerleşti. 23 yaşındaki E.S. ise araçta uyudu. Sabah saatlerinde uyanan E.S., araçtan çıkmak istese de anahtarı olmadığı için kapı ve camları bir türlü açamadı. Arkadaşlarına telefonla ulaşmaya çalışan E.S.’nin bu çabası da sonuçsuz kaldı.

Sıcağın da etkisiyle araçta nefes almakta zorlanan E.S.’yi, bir temizlik işçisi fark etti. Aracın yanına gelen temizlik işçisinin haber vermesiyle otel çalışanları ve vatandaşlar da gelerek bayılmak üzere olan vatandaşa yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, havasızlıktan bitkin düşen şahsın nefes alması için cipin camını taşla kırma çabası da sonuçsuz kaldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, aracın camını çekiçle kırdı. Bir sağlık personeli, kırılan camdan içeri girerek E.S.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Serum takılan talihsiz genç, araçtaki ilk müdahalenin ardından kırılan camdan itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Ambulansa alınan E.S., tedavisinin yapılacağı Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü. E.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lüks cipte şoke eden olay Dakikalarca çabaladı ama sonuç alamadı...

Lüks cipte şoke eden olay Dakikalarca çabaladı ama sonuç alamadı...


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