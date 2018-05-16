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    Lüks cipte işadamına kanlı infazda flaş gelişme

    İZMİR(DHA)
    16.05.2018 - 20:29 | Son Güncelleme:

    İZMİR merkezli 6 ilde suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin buradaki sorgusu sürüyor. Gözaltına alınanlar arasında işadamı Kalıpçı cinayeti zanlılarının da olduğu ileri sürüldü.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı suçlara karıştıkları belirlenen ve suç örgütü lideri Serkan K. ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı.

    2 AY TAKİP EDİLDİ

    Yaklaşık 2 ay süren teknik takibinin ardından İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın ve Muğla’da 450 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin, ’Kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve silahlı saldırı’ suçlarına karıştıkları öğrenildi.

    İŞADAMI CİNAYETİ

    İzmir’in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi’nde geçen 8 Aralık da kaldığı otelden çıktıktan sonra 34 RD 0340 plakalı cipine binen işadamı Gökhan Kalıpçı, cipi park ettiği yerden çıkarmaya çalışırken kimliği belirsiz bir kişi, arka kapı camı tarafından ateş etti. Gökhan Kalıpçı, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Kalıpçı, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kurtarılamadı.

    Polisin suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda aralarında Kalıpçı cinayeti zanlılarının da olduğu ileri sürüldü. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 50 şüphelinin buradaki sorguları sürüyor.

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